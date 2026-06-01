Die Aktie von Siemens Energy ist heute stark in den Handel gestartet. Unterstützung erhielt das Papier dabei von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat Siemens Energy auf ihre "European Conviction List - Directors' Cut" aufgenommen. Allerdings konnte die Aktie die anfänglichen Gewinne nicht halten. Sie ging am Ende sogar mit einem Minus von zwei Prozent aus dem Handel. Eine wichtige Charthürde sticht dabei ins Auge.Siemens Energy war mit einem klaren Kursplus in die neue Handelswoche gestartet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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