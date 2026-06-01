BÖRSE HEUTE: DAX schwächer, SAP glänzt trotz Nahost-Konflikt (01.06.2026)

Die Börse Heute startet mit gemischten Signalen in den neuen Handelsmonat. Während sich die US-Technologiebörsen weiterhin robust präsentieren, geraten europäische Aktien unter Druck. Der erneute Anstieg geopolitischer Spannungen im Nahen Osten sorgt für höhere Ölpreise, einen stärkeren US-Dollar und wachsende Unsicherheit an den Finanzmärkten. Dennoch bleibt der KI-Sektor ein wichtiger Stabilitätsanker für die Börse Aktuell, insbesondere durch neue Entwicklungen bei Nvidia und Anthropic.

SAP Aktie Chart (Daily Timeframe)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.