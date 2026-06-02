Künstliche Intelligenz, Klimaschutz und digitale Infrastruktur zählen zu den stärksten Wachstumstreibern der kommenden Jahre. Während der weltweite Ausbau von Rechenzentren Milliardeninvestitionen auslöst und die Nachfrage nach leistungsfähiger IT-Hardware sowie Cloud-Plattformen explodieren lässt, entsteht parallel ein neuer Umweltmarkt rund um die Reduktion klimaschädlicher Methanemissionen. Staatliche Förderprogramme und strengere Regulierungen treiben die Sanierung alter Energieinfrastruktur massiv voran. Wer sich in diesen Zukunftsmärkten frühzeitig positioniert, könnte überproportional profitieren. Die Kombination aus KI-Revolution, Dekarbonisierung und wachsendem Datenhunger eröffnet Chancen in Branchen, die vor einem langfristigen Boom stehen.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de