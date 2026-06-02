Manche Menschen vergessen, dass wir im Kapitalismus leben. Das Wort leitet sich von Kapital ab. Heutzutage geht in der Unternehmens- und Börsenwelt nichts über eben dieses Kapital. In manchen Branchen ist das Geld rar gesät und manchem Investor ist das Risiko zu hoch oder das Geschäftsmodell passt nicht. In vielen dieser Branchen wie dem Ölsektor, dem Bergbau, der Pharmabranche oder auch der Musikindustrie hat sich deshalb das Modell der Royalties etabliert. Finanziers springen mit Kapital ein und erhalten im Gegenzug stabile, jahrelange Cashflows vom Partner. Auch bei Erneuerbaren Energien wie Wasserkraft, Solar, Wind oder Batteriespeichern hat sich dieses Geschäftsmodell inzwischen etabliert. Hier winken stabile und vergleichsweise hohe Dividenden. Wir stellen deshalb die Aktien von Brookfield Renewable Partners, RE Royalties und Clearway Energy vor.Den vollständigen Artikel lesen ...
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