EILMELDUNG: SEAS reicht NASDAQ-Antrag ein - Die übersehene Chance, die Privatanleger fast verpasst hätten

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Die Schlagzeile, die Sie soeben gelesen haben, ist die entscheidende: Deep Sea Minerals Corp. hat offiziell ihre Absicht angekündigt, an einer der bedeutendsten US-Börsen notiert zu werden - der NASDAQ.

Verbreitet im Auftrag von: Deep Sea Minerals Corp.





Es gibt in jeder Geschichte dieser Art zwei Arten von Anlegern.



Die ersten lesen die Pressemitteilung und warten auf Bestätigung. Sie steigen ein, nachdem die Nachricht draußen ist, nachdem die Analysten reagiert haben, nachdem die Institutionen positioniert sind, nachdem die Bewegung gelaufen ist.



Die zweiten lesen die Einreichungen. Sie studieren das Setup. Sie beobachten das Muster. Sie machen die Arbeit, bevor der Rest des Marktes aufholt.



SEAS (WKN: A420P7) hat Ihnen soeben das Dokument geliefert, das zeigt, worauf das Unternehmen hinarbeitet - und an welcher Börse es dies tut.

Deep Sea Minerals Corp - (WKN: A420P7)

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Was Sie daraus machen, bleibt Ihnen überlassen.



Die Einreichungen sind öffentlich. Die Katalysatoren stehen im Kalender. Der NASDAQ-Antrag ist eingereicht.



Die einzige verbleibende Frage lautet: Wie aufmerksam beobachten Sie das Geschehen?



Dies ist der ultimative Traum jedes Privatanlegers. Ein in Kanada notiertes Unternehmen, das möglicherweise an den meistbeachteten Aktienhandelsplatz der Welt wechselt - an die Börse, an der US-Institutionen ernsthaft Kapital allokieren, an der die Analystenabdeckung explodiert und an der globale Privatanleger den Namen endlich prominent auf ihren Bildschirmen sehen, direkt neben den größten Namen des Marktes.



Doch hier ist der Punkt, den die meisten Anleger noch nicht verbunden haben.



Das Uplisting kam nicht aus dem Nichts. SEAS (WKN: A420P7) hat die vergangenen 90 Tage damit verbracht, im Hintergrund die Architektur zusammenzusetzen, die ein Senior Listing erfordert - und die Einreichungen erzählen die Geschichte.

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Der Aufbau hinter der Trophäe

-20. Mai - SEAS kündigte einen 2-zu-1 Forward-Aktiensplit an. Die Aktie zog innerhalb weniger Tage um über 40% an. Privatanleger feierten den Schritt. Die meisten lasen an dieser Stelle nicht weiter.

-22. Mai - SEAS reichte einen vorläufigen Short Form Base Shelf Prospectus ein, der bei Genehmigung dem Unternehmen ermöglichen würde, in den nächsten 25 Monaten bis zu 50.000.000 CAD aufzunehmen.

-Jetzt - Das NASDAQ-Uplisting steht auf der Agenda.

Drei Signale. Eine Richtung. Der Split war die kosmetische Vorbereitung. Der Shelf ist der finanzielle Motor. Das NASDAQ-Uplisting ist das Ziel.

Das ist kein Lottoschein. Das ist eine geplante Konstruktion.

- Verfolgung von US-NOAA-Explorationslizenzen sowie einer Cook-Islands-EEZ-Konzession für polymetallische Knollen - Nickel, Kobalt, Kupfer, Mangan, die auf dem pazifischen Meeresboden liegen.

- Aktive Antwort auf eine Ausschreibung des Defense Industrial Base Consortium der USA für eine inländische Versorgung mit kritischen Mineralien.

- CEO James Deckelman: über 25 Jahre bei ConocoPhillips, BP und Talisman in der Tiefsee-Exploration.

- Strategischer Berater John G. Vonglis: ehemaliger CFO des US-Energieministeriums.



Lesen Sie diese Aufstellung noch einmal. Das ist keine Story-Aktie, die einer Erzählung hinterherjagt. Das ist ein Team, das im Zentrum des wichtigsten Rohstoff-Themas des Jahrzehnts aufbaut: kritische Mineralien, Verteidigungs-Lieferketten und die Unabhängigkeit der USA von ausländischen Metallen - und das nun an die Börse wechselt, an der dieses Thema tatsächlich seinen Preis findet.

Das Muster, das die Privatanleger übersehen

Ein Forward-Split allein ist kosmetisch. Doch in Kombination mit einem 50 Mio. CAD Shelf und einem NASDAQ-Uplisting wird das Bild schlagartig schärfer.



Der Split senkt die Preisspanne, sodass US-Privatanleger-Screener den Namen überhaupt erfassen können. Der Shelf gibt dem Unternehmen jede Wertpapierart an die Hand, die es benötigt. Das NASDAQ-Uplisting öffnet den Handelsplatz. Die Deutschland-Roadshow hat europäisches institutionelles Interesse aufgebaut.



Jeder Schritt für sich allein ist klein. Aufeinander gestapelt bilden sie eine Architektur. Und Architektur dieser Art wird nur aufgebaut, wenn ein Unternehmen sich auf etwas viel Größeres vorbereitet, als das, wo es heute steht.

Das Fenster ist offen

Hier zählt Aufmerksamkeit.



Die endgültige Quittung zum Shelf legt den Finanzierungsschalter um.

Der erste Prospekt-Nachtrag legt die Strategie offen. Der im März eingereichte NOAA-Antrag löst die formelle Prüfung gemäß DSHMRA aus. Nachrichten zur Cook-Islands-EEZ-Konzession können in jeder Woche eintreffen. Eine Entscheidung des Defense Industrial Base Consortium über die Ausschreibungsantwort des Unternehmens steht weiterhin aus. Der NASDAQ-Uplisting-Antrag durchläuft die Prüfung.



Jeder einzelne dieser Punkte ist ein bedeutendes Ereignis. Mehrere stapeln sich auf demselben Kalender.

Die Risikoaufklärung, die Sie verdienen

Das Uplisting wurde beantragt, nicht genehmigt. Der Shelf ist vorläufig. Die NOAA hat keine Lizenz erteilt. Der DIBC-Auftrag wurde nicht vergeben. SEAS (WKN: A420P7) hat keine Umsätze, und Tiefsee-Bergbau im kommerziellen Maßstab wurde von keinem Betreiber wirtschaftlich nachgewiesen. Das sind reale Mikro-Cap-Risiken.

Aber der Aufbau, der vor Ihnen liegt, ist ebenfalls real. Der NASDAQ-Antrag ist eingereicht. Der vorläufige Shelf ist eingereicht. Der Split ist vollzogen. Die NOAA-Akte wird geprüft. Das DIBC-Angebot ist aktiv. Die Berater sitzen auf ihren Plätzen.

Deep Sea Minerals Corp - (WKN: A420P7)

https://www.wallstreet-online.de/aktien/deep-sea-minerals-aktie



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Zukunftsgerichtete Aussagen Dieser

Artikel enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (gemeinsam "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Einschätzungen von Deep Sea Minerals Corp. hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. In einigen Fällen können diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand von Worten oder Ausdrücken wie "kann", "könnte", "wird", "erwartet", "antizipiert", "schätzt", "beabsichtigt", "plant", "weist darauf hin", "strebt an", "glaubt", "prognostiziert" oder "wahrscheinlich" oder den verneinenden oder grammatikalischen Variationen dieser Begriffe oder durch andere ähnliche Ausdrücke erkannt werden, die dazu dienen, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Worte enthalten. Deep Sea Minerals Corp. hat diese zukunftsgerichteten Aussagen auf ihre aktuellen Erwartungen und Prognosen zu zukünftigen Ereignissen und Finanztrends gestützt, von denen sie annimmt, dass sie ihre Finanzlage, Betriebsergebnisse, Geschäftstätigkeit, Aussichten und Finanzbedürfnisse beeinflussen könnten. Die in diesem Artikel enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über die Pläne und Strategien von Deep Sea Minerals Corp., den potenziellen Erwerb von Rechten zur Exploration oder Gewinnung von Unterwasser-Mineralien, die potenzielle Annahme der Antwort von Deep Sea Minerals Corp. auf den Request for Project Proposal des U.S. Defense Industrial Base Consortium, die Genehmigung zur Einreichung eines endgültigen Short Form Base Shelf Prospectus, der den Vertrieb von Wertpapieren von Deep Sea Minerals Corp. in Höhe von bis zu 50.000.000 USD über 25 Monate qualifiziert, den Abschluss jeglicher zukünftiger Finanzierungen von Deep Sea Minerals Corp. sowie die Notierung an der NASDAQ. Diese zukunftsgerichteten Informationen und sonstigen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Auffassungen, Schätzungen und Annahmen von Deep Sea Minerals Corp. im Lichte ihrer Erfahrung und Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die sie unter den gegebenen Umständen derzeit für angemessen und vernünftig hält. Trotz eines sorgfältigen Verfahrens zur Erstellung und Überprüfung der zukunftsgerichteten Informationen kann nicht garantiert werden, dass sich die zugrunde liegenden Auffassungen, Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen werden. Zu den wesentlichen Faktoren, die den zukunftsgerichteten Informationen und den Erwartungen des Managements zugrunde liegen, gehören bestimmte Annahmen unter anderem hinsichtlich: günstiger Betriebsbedingungen; des Erhalts notwendiger Zustimmungen, Lizenzen oder Genehmigungen Dritter zu vorteilhaften Konditionen; der Verfügbarkeit von Ausrüstung; der Fähigkeit von Deep Sea Minerals Corp., Finanzierungen zu akzeptablen Konditionen zu erhalten; Wechselkursen und Zinssätzen; der Auswirkungen des Wettbewerbs; der Veränderungen und Trends in der Branche von Deep Sea Minerals Corp. und in der Weltwirtschaft; Änderungen von Gesetzen, Regeln, Vorschriften und globalen Standards; der Fähigkeit von Deep Sea Minerals Corp., ihren Marktanteil auszubauen; der Fähigkeit von Deep Sea Minerals Corp., Schlüsselpersonal zu halten; Transaktionsmöglichkeiten, Explorationspotenzial sowie Edelmetallpreisen. Die zukunftsgerichteten Informationen in diesem Artikel basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Auffassungen, Schätzungen und Annahmen, die Deep Sea Minerals Corp. zum Datum dieses Dokuments als angemessen und vernünftig erachtet hat. Sie unterliegen darüber hinaus bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die unter "Risikofaktoren" im Canadian Securities Exchange Form 2A Listing Statement von Deep Sea Minerals Corp. vom 19. Januar 2026 (das "Listing Statement") und im Preliminary Short Form Base Shelf Prospectus vom 22. Mai 2026 (der "Preliminary Shelf") beschriebenen Risikofaktoren und Unsicherheiten sowie Kapitalbedarfs- und Finanzierungsrisiken; Genehmigungs- und Lizenzrisiken; behördliche Genehmigungen für die Produktion; Ressourcen- und Eigentumsrechtsrisiken; fortlaufende Betriebsverluste; allgemeine Geschäftsrisiken; rechtliche, politische und zivile Instabilität; umfassende staatliche Regulierung; operative Risiken der Unterwasser-Entwicklung; Naturgefahrenrisiken; Risiken von Vermögensbeschlagnahmungen oder Zwangsverkäufen; Geräteausfälle und technologische Veralterung; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Abhängigkeit von Beratern und Auftragnehmern; Risiken strategischer Änderungen und Restrukturierungen; unsichere Marktnachfrage nach Mineralien; Verzögerungen beim Verkauf und der Veräußerung von Mineralien; Unsicherheit von Mineralressourcenschätzungen; weitere Faktoren, die Ressourcenschätzungen beeinflussen; unzureichende Versicherungsdeckung; Risiken aus Rechtsstreitigkeiten; Anfälligkeit für Leerverkäufe; sowie Risiken bei Geschäftserweiterungen und -integrationen. Sollte sich eines dieser Risiken oder eine dieser Unsicherheiten verwirklichen oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Auffassungen, Schätzungen oder Annahmen als unzutreffend erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Die oben erwähnten und unter "Risikofaktoren" im Listing Statement und Preliminary Shelf ausführlicher beschriebenen Risiken, Unsicherheiten, Auffassungen, Schätzungen und Annahmen sollten von den Lesern sorgfältig berücksichtigt werden. 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Die Exploration und Entwicklung von Rohstoffen ist hochspekulativ und mit einer Vielzahl erheblicher inhärenter Risiken verbunden, die verhindern können, dass Projekte aus kommerziellen, technischen, politischen, regulatorischen oder finanziellen Gründen erfolgreich entwickelt werden, oder - selbst bei erfolgreicher Entwicklung - über die Lebensdauer einer Mine aus eben diesen Gründen wirtschaftlich rentabel bleiben. Es gibt keine Garantie dafür, dass Deep Sea Minerals Corp in der Lage sein wird, eine Rendite auf die Investitionen der Aktionäre zu erwirtschaften. Die Erfolgsaussichten sind im Hinblick auf das frühe Entwicklungsstadium des Unternehmens zu bewerten.

Die Fähigkeit von Deep Sea Minerals Corp., Ressourcen in ausreichender Menge und Qualität zu identifizieren, um Entwicklungsanstrengungen zu rechtfertigen, und/oder ihre Fähigkeit, Entwicklungsarbeiten zu beginnen und abzuschließen und/oder den kommerziellen Produktionsbetrieb in einem ihrer Projekte zu starten und/oder aufrechtzuerhalten, hängt von zahlreichen Faktoren ab, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Dazu gehören unter anderem: Explorationserfolg, Sicherung der Finanzierung für alle Phasen der Exploration, Entwicklung und des kommerziellen Bergbaus, Angemessenheit der Infrastruktur, geologische und metallurgische Eigenschaften der Lagerstätten, Verfügbarkeit von Verarbeitungstechnologien und -kapazitäten, Verfügbarkeit von Lagerkapazität, Angebot und Nachfrage von Gold und anderen Mineralien, Verfügbarkeit von Ausrüstung und Anlagen, die zum Beginn und Abschluss der Entwicklung erforderlich sind, Kosten von Verbrauchsmaterialien und Bergbau- und Verarbeitungsausrüstung, technologische und ingenieurtechnische Probleme, Unfälle, Sabotageakte oder Terrorismus, zivile Unruhen und Proteste, Währungsschwankungen, regulatorische Änderungen, Wasserverfügbarkeit, Verfügbarkeit und Produktivität qualifizierter Arbeitskräfte, Erlangung erforderlicher Genehmigungen, Lizenzen und Konzessionen (einschließlich Bergbaulizenzen) sowie politische Faktoren, einschließlich unerwarteter Änderungen der Regierung oder der Regierungspolitik in Bezug auf Explorations-, Entwicklungs- und kommerzielle Bergbautätigkeiten.

Darüber hinaus könnten Kostenüberschreitungen oder unerwartete Änderungen der Rohstoffpreise während der zukünftigen Entwicklung Projekte unwirtschaftlich machen, selbst wenn diese zuvor in Machbarkeitsstudien als rentabel eingestuft wurden. Daher besteht ungeachtet positiver Ergebnisse aus einer oder mehreren Machbarkeitsstudien für die Projekte das Risiko, dass Deep Sea Minerals Corp. die Entwicklung möglicherweise nicht abschließen und den kommerziellen Bergbaubetrieb auf einer oder mehreren Liegenschaften nicht aufnehmen kann, was erhebliche negative Auswirkungen auf das Geschäft, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse und die Zukunftsaussichten des Unternehmens haben könnte.

Für einen umfassenderen Überblick über die mit dem Geschäft von Deep Sea Minerals Corp verbundenen Risiken verweisen wir auf die Risikofaktoren, die im Listing Statement und im Preliminary Shelf sowie in anderen fortlaufenden Offenlegungsdokumenten beschrieben sind, die unter dem SEDAR+-Profil von Deep Sea Minerals Corp unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

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Interessen/Interessenkonflikte



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Emittent: Deep Sea Minerals Corp Datum der Erstverbreitung: 01.06.2026 Uhrzeit der Erstverbreitung: 10:30 Uhr Abstimmung mit dem Emittenten: Ja



Adressaten: Der Verbreiter stellt die Mitteilung allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Verbreiter veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Berichte, Recherchen und Dokumente sind nicht für US-Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt und dürfen von diesen Personen weder eingesehen noch an sie verteilt werden. Informationsquellen: Informationsquellen des Verbreiters und des Erstellers sind Daten und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z. B. Reuters, Bloomberg, Infront, etc.), Analysen und Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen und abgeleitete Schlussfolgerungen werden mit der gebotenen Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller nach Ansicht des Erstellers zum jeweiligen Zeitpunkt entscheidungsrelevanten, öffentlich verfügbaren Faktoren erstellt.



Da andere Researchfirmen und Marktbriefe die Aktie ebenfalls besprechen können, kann es während des Empfehlungszeitraums zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsbildung kommen. Es ist selbstverständlich darauf hinzuweisen, dass der Emittent in die höchstmögliche Risikoklasse für Aktien eingestuft ist. Der Emittent verfügt möglicherweise noch über keine Umsätze und befindet sich auf dem Niveau einer frühen Entwicklungsphase, was riskant ist. Die Finanzlage des Unternehmens ist nach wie vor defizitär, was die Risiken erheblich erhöht. Darüber hinaus könnten Kapitalerhöhungen, die erforderlich werden könnten, zu kurzfristigen Verwässerungseffekten führen, die Anleger belasten können. Sollte es dem Emittenten in den kommenden Jahren nicht gelingen, weitere finanzielle Mittel zu sichern, könnten Insolvenz und ein Delisting/Handelsaussetzung drohen.



Die vom Verbreiter auf seinen Websites und in seinen Newslettern veröffentlichten Hintergrundinformationen, Marktbewertungen und Wertpapieranalysen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Wertpapiere noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Aussagen basieren auf Quellen, die der Herausgeber für vertrauenswürdig hält. Dennoch wird eine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Nutzung der Aussagen oder Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung ergeben können, ausnahmslos ausgeschlossen.



Wir erinnern Sie daran, dass Aktieninvestitionen stets mit Risiko verbunden sind. Jede Transaktion mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder anderen Finanzprodukten birgt extrem hohe Risiken. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder anderer Veränderungen können erhebliche Kursverluste eintreten, im schlimmsten Fall ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens ebenso hoch wie bei Small-Cap-Aktien, und selbst große in- und ausländische Aktien können schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden. Sie sollten vor jeder Anlageentscheidung weiteren Rat einholen (z. B. von Ihrer Bank oder einem vertrauten Berater).



Obwohl die in den Mitteilungen und Marktbewertungen des Verbreiters enthaltenen Bewertungen und Aussagen mit angemessener Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keine Verantwortung oder Haftung für Fehler, Auslassungen oder unrichtige Informationen. Dies gilt auch für alle Darstellungen, Zahlen und Bewertungen, die unsere Gesprächspartner in Interviews äußern. Das gesamte Risiko, das aus der Nutzung oder Leistung des Dienstes und der Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang haftet der Verbreiter nicht für besondere, zufällige oder indirekte Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung, Verlust von Geschäftsinformationen oder sonstige finanzielle Verluste), die aus der Nutzung oder der Unfähigkeit zur Nutzung des Dienstes und der Materialien entstehen.



Alle Aussagen in diesem Bericht über den Emittenten sind, mit Ausnahme historischer Fakten, als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen, die sich aufgrund erheblicher Unsicherheiten möglicherweise nicht realisieren. Die Aussagen des Erstellers unterliegen Unsicherheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Gewissheit oder Garantie, dass die gemachten Prognosen tatsächlich eintreten werden. Daher sollten sich Leser nicht auf die Aussagen des Erstellers verlassen und keine Wertpapiere allein auf der Grundlage der Lektüre der Mitteilung kaufen oder verkaufen.



Der Dienst des Verbreiters darf daher unter keinen Umständen als persönliche oder gar allgemeine Anlageberatung interpretiert werden. Nutzer, die Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen auf der Grundlage der vom Verbreiter dargestellten oder bereitgestellten Informationen durchführen, handeln vollständig auf eigenes Risiko. Alle vorgestellten Texte, insbesondere Marktbewertungen, Aktienbewertungen und Chartanalysen, spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Sie sind rein individuelle Standpunkte ohne jeglichen Anspruch auf eine ausgewogene Betrachtung des Themas.



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Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen des Emittenten, des Erstellers oder (anderer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten werden. Die Wertentwicklung der Aktie des Emittenten ist daher ungewiss. Wie bei jedem sogenannten Micro Cap besteht auch hier das Risiko eines Totalverlusts. Daher eignet sich die Aktie nur als dynamische Beimischung zu einem ansonsten gut diversifizierten Portfolio.



Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und die technischen Voraussetzungen für den Handel mit Penny Stocks besitzen. Die für das Segment typische Marktenge führt zu hoher Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und risikoaversen Anlegern wird von einer Investition in die Aktie des Emittenten grundsätzlich abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene professionelle Händler.



Entscheidend für die Beurteilung eines Emittenten ist, ob nach Ansicht des Erstellers seine Aktien sich im Vergleich zu Aktien vergleichbarer Emittenten derselben Peer-Group über die folgenden 12 Monate (Gültigkeitszeitraum) besser, schlechter oder gleich entwickeln können:



Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung, dass weitere Kursgewinne unwahrscheinlich sind, ein Kursverlust eintreten kann oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen.



Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Auffassung ist, dass die Aktie im Portfolio gehalten werden sollte.



Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg der Aktie, weil er sie derzeit als unterbewertet einschätzt.



Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird beispielsweise von den US-Investmentfirmen Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Ersteller erwartet einen überdurchschnittlichen Kursanstieg im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer-Group.



Unabhängig von der getroffenen Bewertung bestehen gemäß der Sensitivitätsanalyse erhebliche Risiken aufgrund von Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen. Diese Erörterung der Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Enthaltene Werte: CA24378A1012