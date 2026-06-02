Die Aktie von Celestica hat sich in den vergangenen Monaten zu einem der größten Gewinner im Umfeld der Künstlichen Intelligenz entwickelt und gestern ein neues Allzeithoch erreicht. Trotz des starken Kursanstiegs sprechen mehrere operative und strukturelle Faktoren dafür, dass das Potenzial des Unternehmens noch nicht ausgeschöpft ist. Dynamisches Wachstum gewinnt weiter an Tempo Celestica hat zuletzt zwar die Umsatzschätzungen leicht verfehlt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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