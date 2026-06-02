Wollerau SZ - Edisun Power übernimmt die Geschäftsaktivitäten der Smartenergy Group. Der Betreiber von Solaranlagen in ganz Europa benennt sich zu Smartenergy AG um und verlegt seinen Sitz von Zürich nach Wollerau. Die börsenkotierte Edisun Power Europe AG übernimmt die Geschäftsaktivitäten der Smartenergy Group AG mit Sitz in Wollerau. Sie benennt sich selbst in Smartenergy AG um und verlegt ihren Sitz von Zürich nach Wollerau. Die Generalversammlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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