Die SGL Carbon-Aktie hat in den vergangenen Monaten eine bemerkenswerte Aufholjagd hingelegt. Nachdem sich das Papier lange in einer Seitwärtsbewegung befand, gelang im März der Ausbruch nach oben. Ende Mai erreichte die Aktie mit rund 5,60 € ein neues Mehrjahreshoch. Am Dienstag gewinnt sie +3,1% und notiert bei 5,30 €. Nach einem Anstieg von rund +65% innerhalb von nur zwei Monaten stellt sich die Frage: Ist die Kurserholung nachhaltig oder droht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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