Der aktuelle Hype um Virgin Galactic speist sich vor allem aus einer Mischung aus SpaceX-IPO-Fantasie, wiederbelebter Weltraumtourismus-Story und Short-Squeeze-Mechanik. Seit dem Maitief schoss der Titel in der Spitze um rund +272% nach oben und attackiert nun ein frisch erreichtes Widerstandslevel. Gelingt der Ausbruch darüber, könnte die spekulative Weltraumtourismus-Story tatsächlich noch einmal deutlich mehr Momentum entfalten. Hochspannend und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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