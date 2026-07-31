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Was den reinen Börsenwert angeht: VIRGIN GALACTIC (aktuell ca. 343 Mio. $) ist deutlich kleiner als SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES (1,47 Bio. $). Vergleichen wir die Höchstbewertungen, so hatte SPACEX mit ca. 2,97 Bio. $ die etwa 280-fache Marktkapitalisierung von VIRGIN am Apex (Scheitelpunkt) von ca. 10,5 Mrd. $ im Jahr 2021.Im Hinblick auf die Bedeutung: VIRGIN GALACTIC hat wichtige Beiträge zum Weltraumtourismus und zu suborbitalen Flügen geleistet. Das neu entwickelte Delta-Class SpaceShip soll ab Ende 2026 / Anfang 2027 für VIRGIN in Dienst gestellt werden; einen Sitzplatz bei den geplanten "Missionen" will man für 750.000 $ verkanfen. Mit höherer Frequenz von Flügen wird die Profitabilität angestrebt. Das Geschäftsmodell bleibt somit "touristisch orientiert". SPACEX hingegen ist in anderen Sphären unterwegs und erreicht tiefere Dimensionen. Z. B. mit Dienstflügen für die Nasa, realistischen Operationen Richtung Mond, irgendwann zum Mars, oder auch mit Datencentern im Orbit.Die Zahlen zum Q2 wird VIRGIN GALACTIC am 12. August nach Börsenschluss zeigen. Der eine oder andere spekuliert schon auf einen Neustart der Aktie: + 4,5 % am Donnerstag!Im Geschäftsjahr 2025 hatte VIRGIN GALACTIC 2 Mio. $ Umsatz ausgewiesen (2024: 7 Mio. $). Parallel wurde das Defizit von 347 auf 249 Mio. $ reduziert. Die Situation beim Free Cashflow besserte sich leicht (von - 475 auf - 438 Mio. $). Da aber die Pause im touristischen Flugbetrieb aktuell noch nicht beendet wurde, können die Quartalszahlen Mitte August kaum einen neuen Schub auslösen.Die VIRGIN-Aktie war in diesem Jahr trotzdem der Hammer, weil sie im Hype zum IPO von SPACEX mitflog: Wer VIRGIN im März am Tiefpunkt bei 2,13 $ erwischte, konnte bis Anfang Juni zum Jahreshoch 8,90 $ mitfliegen. Eine Vervierfachung und somit wohl das bestmögliche Begleitgeschäft (für Amateure) im Raumfahrt-Börsenboom 2026 - rechtzeitiges Abstoßen der Position vorausgesetzt.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.