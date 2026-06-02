Die Kursentwicklung der Sivers Semiconductors-Aktie treibt Anlegern dieser Tage die Schweißperlen auf die Stirn. Nachdem der Kurs des schwedischen High-Tech-Unternehmens in den letzten fünf Handelstagen um über -30% einbrach, explodiert er am Dienstagvormittag um +60%. Was hat die Kursexplosion ausgelöst und ist die Bewertung von Sivers inzwischen völlig irre? Ein neuer strategischer Partner Auslöser der heutigen Kursexplosion der Sivers Semiconductors-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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