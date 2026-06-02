Datum der Anmeldung:
29.05.2026
Aktenzeichen:
B13-57/26
Unternehmen:
Steliau Developpement SAS, Rungis (FRA); Erwerb von Anteilen an und alleiniger Kontrolle über Acal BFi Group Limited, Wokingham, Berkshire (UK)
Produktmärkte:
Standard-Elektronikkomponenten
29.05.2026
Aktenzeichen:
B13-57/26
Unternehmen:
Steliau Developpement SAS, Rungis (FRA); Erwerb von Anteilen an und alleiniger Kontrolle über Acal BFi Group Limited, Wokingham, Berkshire (UK)
Produktmärkte:
Standard-Elektronikkomponenten
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