EQS-News: Highlight Communications AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
02.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Highlight Communications AG
|Netzibodenstrasse 23b
|4133 Pratteln
|Schweiz
|Telefon:
|+41 61 8169691
|Fax:
|+41 61 8166786
|E-Mail:
|ir@hlcom.ch
|Internet:
|https://www.highlight-communications.ch
|ISIN:
|CH0006539198
|WKN:
|920 299
|Börsen:
|Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, XETRA
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2338166 02.06.2026 CET/CEST