Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die am 21. Juli 2026 um 14.00 Uhr in München, Landsberger Str. 148, 1. OG, stattfindet.
Tagesordnung u.a.:
2. Verwendung des Bilanzgewinns: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, vom Bilanzgewinn eine Dividende von € 15,60 pro Stückaktie (insgesamt € 39.000,--) auszuschütten sowie einen Betrag von € 647.000,-- in die Gewinnrücklagen einzustellen und den Rest von € 617,68 auf neue Rechnung vorzutragen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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