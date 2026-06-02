Unterschiedlicher können die Karrierewege von CFO Daniela Klauser (Asta Energy Solutions AG), Co-Pilotin Beatrix Czipetits, Bereichsleiterin Desiree Marie Holjevac (Erste Bank Österreich) sowie Aufsichtsrätin und ehemalige SAP-Österreich-Chefin Christina Wilfinger nicht sein und trotzdem ging es bei allen auf der Karriereleiter immer um Mut, Durchhaltevermögen, Leadership und Sichtbarkeit. Das Thema "Karrierewege am Kapitalmarkt" wurde dementsprechend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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