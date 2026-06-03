Der Stromhunger von KI und Rechenzentren ist enorm. Ein Energiemix wird den Bedarf decken, das lässt sich aus zahlreichen Studien ablesen. Herausfordernd bleiben Speicherlösungen und das entscheidende Nadelöhr Netzausbau. Ein starker, bislang noch zu wenig betrachteter Wachstumstrend ist die Atomenergie. Hier positioniert sich American Atomics. Aixtron und Infineon beflügelt das Thema KI, die beiden Unternehmen besitzen eine starke Marktposition, agieren jedoch in unterschiedlichen Bereichen der Wertschöpfungskette. Ist nach dem guten Lauf der Aktien noch mehr drin?
Enthaltene Werte: CA0240301089,DE0006231004,DE000A0WMPJ6Den vollständigen Artikel lesen ...
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