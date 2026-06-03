Deutschland zählt bei der Stromversorgung weiterhin zu den zuverlässigeren Ländern Europas, die durchschnittliche Nichtverfügbarkeit lag 2024 bei 11,7 Minuten je Endverbraucher. Das zeigt: Stromausfälle sind hierzulande im statistischen Schnitt selten und meist kurz, auch wenn es regional Unterschiede gibt. Für Investoren dreht sich seit der enormen Stromabnahme durch KI-Rechenzentren alles um Verfügbarkeit und Effizienz im Energiesektor. Hier rücken Unternehmen wie Siemens Energy in den Fokus, weil die Modernisierung der Energieinfrastruktur und die steigende Komplexität des Stromsystems einiges an Knowhow erfordert. Neben den Münchnern besitzt auch A.H.T. Syngas innovative Konzepte, um in einem energiepolitisch getriebenen Umfeld zu brillieren. Wer energiegeladene Systeme sucht, den könnte auch der weitere Fortgang bei OHB und SpaceX interessieren. Findet diese Rally noch auf gesundem Boden statt?
Enthaltene Werte: NL0010872388,DE000ENER6Y0,DE0005936124,US000SPACEX0Den vollständigen Artikel lesen ...
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