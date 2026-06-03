Finanziell auf der Überholspur: Rekord-Cashflow, starke Bilanz und volle Projektpipeline!

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Rekord-Cashflow, hohe Liquidität und konsequente Aktienrückkäufe: Fortuna Mining zeigt in Q1-2026, wie stark ein schlanker Edelmetallproduzent vom robusten Gold- und Silberumfeld profitieren kann.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Fortuna Mining Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Fortuna Mining Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 03. Juni 2026, 5:34 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Kapitalmärkte bleiben angespannt: Geopolitik, Energiepreise, Inflation und die Frage nach dem weiteren Zinskurs sorgen für ein Umfeld, in dem Anleger sehr genau hinschauen müssen. Gerade in solchen Phasen behalten Gold und Silber ihre besondere Rolle. Sie sind keine Garantie gegen Kursschwankungen, aber sie stehen weiterhin im Fokus vieler Investoren, die reale Werte und liquide Edelmetallpositionen suchen.

Auch wenn höhere Zinsen und ein starker US-Dollar kurzfristig Gegenwind für den Goldpreis bedeuten können, bleibt die übergeordnete Ausgangslage bemerkenswert robust. Hohe Staatsschulden, hartnäckige Inflationsrisiken, geopolitische Unsicherheit und die anhaltende Nachfrage institutioneller Investoren bilden weiter ein starkes Fundament für den Edelmetallsektor.

Dafür sprechen vor allem mehrere strukturelle Treiber:

US- Staatsschulden nahe der Marke von 40 Billionen USD und damit ein wachsender Druck auf Papierwährungen ,

nahe der Marke von und damit ein wachsender Druck auf , der schwierige Spagat der US-Notenbank zwischen Inflationsbekämpfung und konjunktureller Abkühlung ,

der US-Notenbank , anhaltende Goldkäufe von Zentralbanken sowie wieder zunehmendes Interesse institutioneller Investoren ,

von sowie wieder zunehmendes , der Debasement-Trade: also die Flucht aus entwertungsgefährdeten Papierwährungen hin zu realen Vermögenswerten wie Gold und Silber.

Genau dieses Marktumfeld macht produzierende Edelmetallunternehmen mit echter Cashflow-Stärke besonders interessant. Entscheidend ist nicht allein, wer viele Unzen produziert, sondern wer diese Unzen in harte Finanzkraft, Bilanzqualität und Aktionärsrenditen übersetzen kann.

Vor diesem Hintergrund passt die jüngste Grafik mit Reuters-Daten zur steigenden Goldpreisprognose gut in das Gesamtbild. Denn Analysten heben ihre jährliche Goldpreisprognose an.

Datenquelle: Reuters-Umfrage / Noel John; Darstellung: eigene Erstellung auf Basis der genannten Datenquelle.

Die Erwartungen für den Goldpreis wurden bereits mehrfach nach oben angepasst. Für Fortuna Mining (WKN: A40CFY) ist das zusätzlicher Rückenwind - allerdings bleibt jeder Rohstoffpreis schwankungsanfällig.

Rekord-Cashflow: Fortuna liefert finanzielle Stärke auf neuem Niveau!

In dieses dynamische Umfeld hinein liefert Fortuna Mining (WKN: A40CFY) ein sehr starkes erstes Quartal 2026. Der Mid-Tier-Produzent mit Gold-, Silber-, Blei- und Zinkexposure zeigt, wie ein diversifiziertes Edelmetallportfolio in Westafrika und Lateinamerika bei hohen Metallpreisen und konsequenter Kostendisziplin erhebliche Finanzkraft entwickeln kann.

Fortuna Mining (WKN: A40CFY) erzielte im ersten Quartal 2026 aus fortgeführten Aktivitäteneinen freien Cashflow von 174,0 Mio. USD. Gegenüber Q4-2025 entspricht das einem Plus von 41,7 Mio. USD. Der operative Cashflow vor Veränderungen des Working Capital lag bei 213,3 Mio.USD. Nach Working-Capital-Veränderungen wurden 209,4 Mio. USD operativer Cashflow ausgewiesen.

Auch die Ertragsseite spricht eine klare Sprache: Der bereinigte zurechenbare Nettogewinn erreichte 111,0 Mio. USD bzw. 0,36 USD je Aktie, nach 71,3 Mio. USD bzw. 0,23 USD je Aktie im Vorquartal. Wichtig: Freier Cashflow, bereinigter zurechenbarer Nettogewinn, Cash Costs und "AISC' sind nicht nach IFRS definierte Kennzahlen. Fortuna stellt Definitionen und Überleitungen in den jeweiligen Unternehmensmeldungen und im MD&A bereit.

Quelle: Fortuna Mining

Besonders stark zeigt sich die Bilanz: Die Liquidität stieg zum 31. März 2026 auf 815,9 Mio. USD. Die Cash-Position erhöhte sich auf 665,9 Mio. USD, nach 554,0 Mio. USD zum Jahresende 2025. Für einen Produzenten in einem volatilen Rohstoffsektor ist genau das ein entscheidender Punkt: Fortuna verfügt über deutlich mehr finanziellen Spielraum für Investitionen, Projektentwicklung und Kapitalrückführungen.

Quelle: Fortuna Mining

Bemerkenswert ist dabei: Schon das Schlussquartal 2025 war stark. Dass Fortuna diese Basis im ersten Quartal 2026 nochmals sichtbar übertreffen konnte, unterstreicht die operative Qualität des Portfolios. Die Botschaft ist klar: Hohe Metallpreise treffen hier auf produzierende Minen, eine gestärkte Bilanz und eine Pipeline mit konkreten nächsten Entscheidungspunkten.

Aktienrückkäufe: sichtbares Signal an die Aktionäre!

Fortuna Mining (WKN: A40CFY) lässt die starke Finanzlage auch auf Aktionärsebene sichtbar werden. Seit Anfang 2026 hat das Unternehmen über den Rückkauf von 4,2 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 9,53 USD insgesamt rund 40,0 Mio. USD an die Aktionäre zurückgeführt.

Seit 2024 summieren sich die Rückkäufe laut Unternehmenspräsentation auf rund 90,3 Mio. USD.

Quelle: Fortuna Mining

Aktienrückkäufe sind kein Garant für künftige Kursgewinne. Sie sind aber ein klares Kapitalallokationssignal: Das Management hält die eigene Bilanz für stark genug, um gleichzeitig Kapital an Aktionäre zurückzugeben und Wachstumsprojekte weiterzuentwickeln.

Gerade für Anleger, die im Edelmetallsektor nicht nur Explorationsfantasie, sondern reale Mittelzufluss sehen möchten, ist diese Kombination attraktiv: Produktion, Cashflow, Liquidität und Rückkäufe greifen hier sichtbar ineinander. Das macht Fortuna Mining innerhalb der Mid-Tier-Produzenten zu einem Namen, der im aktuellen Gold- und Silberumfeld deutlich stärker in den Fokus rückt.

Produktion, Kosten und Guidance: der operative Unterbau stimmt!

Bereits vor den Finanzergebnissen hatte Fortuna für Q1-2026 eine Produktion von 72.872 Goldäquivalent-Unzen aus fortgeführten Aktivitäten gemeldet.

Quelle: Fortuna Mining

Diese Produktion stammt aus den drei laufenden Betrieben "Séguéla' in der Elfenbeinküste, "Lindero' in Argentinien und "Caylloma' in Peru.

Damit lag die Produktion deutlich über dem Vorquartal mit 65.130 Goldäquivalent-Unzen. Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte Fortuna (WKN: A40CFY) seine Prognose von 281.000 bis 305.000 Goldäquivalent-Unzen. Die Aufteilung für Q1-2026 zeigt dabei eine klare operative Basis: "Séguéla' lieferte 42.016 GEO, "Lindero' 21.545 GEO und "Caylloma' 9.311 GEO.

Konsolidierte Goldäquivalent-Unzen-Produktion Q1-2026:

Quelle: Fortuna Mining

Parallel dazu meldete Fortuna Mining (WKN: A40CFY) einen Anstieg der konsolidierten Mineralreserven um 15% gegenüber dem Vorjahr. Zusätzlich stärkt die "Earn-in'-Vereinbarung für Quartzstone in Guyana die Frühphasen-Pipeline: Fortuna kann sich dort zunächst 51% sichern, wenn innerhalb von vier Jahren mindestens 60.000 m gebohrt und die projektbezogenen Kosten getragen werden. Über eine spätere Machbarkeitsstudie kann der Anteil auf insgesamt bis zu 70% steigen.

Quelle: Fortuna Mining

Quartzstone ist ausdrücklich ein Explorationsprojekt und damit mit geologischen, technischen und wirtschaftlichen Risiken verbunden. Positiv ist dennoch die Ausgangslage: Das Landpaket umfasst rund 29.600 Hektar in einem aussichtsreichen Goldgürtel des "Guyana-Schilds'. Fortuna Mining (WKN: A40CFY) plant unter anderem geophysikalische Arbeiten, Kartierungen, geochemische Programme und zunächst rund 5.000 m Diamantbohrungen zur Prüfung priorisierter Ziele.

Quelle: Fortuna Mining

Auch auf Kostenseite bleibt Fortuna diszipliniert. Die konsolidierten Cash Costs je Goldäquivalent-Unze gingen im ersten Quartal 2026 auf 951,- USD zurück, nach 971,- USD im Vorquartal. Die "AISC' je Goldäquivalent-Unze stiegen dagegen leicht auf 2.107,- USD, nach 2.054,- USD in Q4-2025.

Dieser Anstieg war nach Unternehmensangaben vor allem auf höhere Metallpreise und damit verbundene Lizenzgebühren sowie auf höhere Investitionsausgaben zurückzuführen. Entscheidend ist: Trotz dieses Kostenanstiegs konnte Fortuna Mining (WKN: A40CFY) die Finanzkraft massiv ausbauen - getragen von höheren realisierten Metallpreisen, guter Produktion und strikter Kapitaldisziplin.

Für die nächsten Etappen bleibt der Fahrplan klar: Die Entscheidung zur "Séguéla'-Minenerweiterung und zur Entwicklung von "Diamba Sud' wird weiterhin um die Jahresmitte 2026 erwartet.

Quelle: Fortuna Mining

Solche Aussagen sind zukunftsgerichtet und hängen unter anderem von Rohstoffpreisen, Genehmigungen, Baukosten, technischer Umsetzung, Finanzierung, politischem Umfeld und Marktbedingungen ab.

Von Fortuna Mining bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Fortuna Mining.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/fortuna-mining-ceo-on-the-record-cash-flow-in-q1-growth-outlook-and-share-buybacks/

Fazit: Fortuna Mining liefert genau die Art von Stärke, die der Markt sehen will!

Fortuna Mining (WKN: A40CFY) verbindet: rekordhoher freier Cashflow, hohe Liquidität, laufende Produktion, bestätigte Jahresprognose, sichtbare Aktionärsrückführungen und mehrere klar benannte Wachstumsoptionen. Das ist kein reines Hoffnungsprofil, sondern ein Produzent mit messbarer Finanzkraft.

Für Marktteilnehmer, die den Edelmetallsektor beobachten, bleibt Fortuna Mining (WKN: A40CFY) damit ein auffälliger Mid-Tier-Produzent mit messbarer Finanzkraft, hoher Liquidität und konkreten operativen Katalysatoren. Gleichzeitig gilt: Weder hohe Metallpreise noch starke Quartalszahlen garantieren künftige Kursgewinne. Die Story überzeugt dort, wo sie durch harte Zahlen belegt ist - und diese Zahlen waren im ersten Quartal 2026 außergewöhnlich stark.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

Fortuna Mining Corp.: Q1-2026-Finanzergebnisse vom 6. Mai 2026; Produktionsmeldung vom 9. April 2026; Reserven-Update vom 23. April 2026; Quartzstone-Meldung vom 20. April 2026; Fortuna-Unternehmenspräsentationen April/Mai 2026; Reuters-Goldpreisprognose / Reuters-Umfrage; eigene grafische Darstellung. Intro-Bild: Symbolbild, KI-generiert.

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