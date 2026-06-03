von Robert Jakob Moneycab.com: Herr Veitch, Basilea's Cresemba, ein Arzneimittel gegen Sporenpilze, macht mittlerweile weltweit rund 750 Millionen Dollar Umsatz. Wieviel davon schlägt auf die bottom line von Basilea durch? Derzeit stammen etwa 90 bis 95 Prozent unseres Umsatzes aus den Cresemba- Verkäufen, was in etwa dessen Anteil am Jahresüberschuss entspricht. Unser Geschäftsmodell, die Vermarktung unserer Produkte an kompetente Partner auszulizenzieren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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