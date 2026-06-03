© Foto: Jimin Kim - SOPA Images via ZUMA Press WireUlta Beauty übertrifft die Erwartungen, hebt den Gewinnausblick an und profitiert von TikTok, Rare Beauty und Düften. Die Aktie reagiert sofort mit einem Ausbruch nach oben. Ulta Beauty hat im ersten Quartal nicht nur Umsatz und Gewinn deutlich über den Erwartungen erzielt, sondern auch die Gewinnprognose erhöht. Die Aktie sprang nach Börsenschluss zeitweise um bis zu sieben Prozent nach oben. Aktuell liegt sie weiterhin ein Prozent im Plus (08:53 Uhr MESZ). Der Gewinn je Aktie lag bei 7,74 US-Dollar. Laut LSEG waren lediglich 6,86 US-Dollar erwartet worden. Auch beim Umsatz übertraf Ulta Beauty die Erwartungen der Wall Street: Es wurden 3,16 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, während nur …Den vollständigen Artikel lesen
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