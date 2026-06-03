Wir beginnen mit der Coverage der Deutsche Lufthansa AG mit einer KAUFEMPFEHLUNG und einem Kursziel von EUR 21,00 , was ein Aufwärtspotenzial von 152% bietet. Lufthansa ist die größte Fluggesellschaft Europas und weltweit die #1 im Bereich MRO, wird jedoch mit über 50% unter dem Liquidationswert gehandelt. Allein die eigene Flotte deckt etwa 90% des Unternehmenswerts, während zusätzlich Lufthansa Technik, das auf Basis von eigenständigen MRO-Multiplikatoren etwa 40% des EV wert ist, die Airline-Franchise, Fracht und ITA-Upside mit null bewertet. Die Flottenerneuerung hin zu 58% Next-Gen-Flugzeugen bis 2030 führt mechanisch zu einer Margensteigerung von etwa 3 PPT, ohne dass eine Leistung durch das Management erforderlich ist, und die ITA-Synergien treiben unsere Schätzungen deutlich über den Konsens, der nicht einmal das untere Ende des Guidance-Korridors modelliert. Nach makroökonomischen Schocks in jedem Jahr seit 2019 extrapoliert der Markt Störungen als Basisfall. Wir modellieren eine Normalisierung und sehen Aufwärtspotenzial, selbst unter den eigenen Zielen des Managements. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/deutsche-lufthansa-ag





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