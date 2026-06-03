Original-Research: CEOTRONICS AG - von Montega AG



03.06.2026 / 10:02 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu CEOTRONICS AG Unternehmen: CEOTRONICS AG ISIN: DE0005407407 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 03.06.2026 Kursziel: 17,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

FY25/26: Umsatz leicht über Guidance - Auftragsbestand schafft Grundlage für nächste Wachstumsphase



CEOTRONICS hat am Montag über die Entwicklung von Umsatz und Auftragsbestand im zum 31. Mai 2026 abgeschlossenen Geschäftsjahr 2025/26 berichtet. Während die Erlösentwicklung aufgrund der geringeren SmG-Auslieferungen im zweiten Halbjahr leicht unter unseren Erwartungen blieb, erreichten Auftragseingang und Auftragsbestand neue Rekordwerte.



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Umsatzentwicklung erwartungsgemäß durch SmG-Timing beeinflusst: Nach dem außergewöhnlich starken Geschäftsjahr 2024/25 konnte CEOTRONICS den Umsatz trotz deutlich geringerer SmG-Auslieferungen im zweiten Halbjahr nochmals auf den Rekordwert von 56,3 Mio. EUR steigern (+0,9% yoy). Die Erlöse lagen damit unter unserer Prognose von 59,7 Mio. EUR. Positiv hervorzuheben ist, dass der Vorstand trotz zusätzlicher Investitionen in Personal, Vertrieb und Kapazitäten weiterhin von einem Nachsteuerergebnis von rund 5,3 Mio. EUR ausgeht, was einem deutlichen Wachstum ggü. dem Vorjahr entspricht.



Rekord-Auftragsbestand erhöht die Visibilität bis in 2027/28 hinein: Besonders überzeugend fällt die Entwicklung auf der Auftragsseite aus. Der Auftragseingang stieg um 66,2% yoy auf 74,6 Mio. EUR und erreichte damit ebenso wie der Auftragsbestand von 78,2 Mio. EUR einen neuen Höchstwert. Wesentlicher Treiber war der dritte SmG-Losabruf über rund 47 Mio. EUR, dessen Vergabe sich aufgrund der Bundestagswahl sowie der anschließenden Neubesetzung relevanter Ausschüsse mehrfach verzögert hatte. Die nun geschaffene Visibilität dürfte sich bereits im Geschäftsjahr 2026/27 in deutlich steigenden Umsätzen niederschlagen (MONe: 68,5 Mio. EUR). Wir gehen weiterhin davon aus, dass rund 35.000 Systeme des dritten Loses im Geschäftsjahr 2026/27 und die verbleibenden 15.000 im Geschäftsjahr 2027/28 ausgeliefert werden.



Kapazitätserweiterung schafft Grundlage für weiteres Wachstum: Mit dem Erwerb einer zusätzlichen Gewerbeimmobilie in unmittelbarer Nähe des bestehenden Standorts hat CEOTRONICS zugleich die Voraussetzungen geschaffen, um die 'Vision65" nachhaltig umzusetzen. Die neue Produktions- und Logistikfläche ermöglicht Effizienzsteigerungen und erhöht die maximale Produktionskapazität deutlich. Vor dem Hintergrund der geplanten Auslieferung des dritten SmG-Loses sowie eines aus unserer Sicht wahrscheinlichen vierten Losabrufs innerhalb der kommenden zwölf Monate erscheint diese Erweiterung strategisch sinnvoll.



Fazit: CEOTRONICS hat das GJ 2025/26 solide abgeschlossen. Mit dem dritten SmG-Los ist die Umsatzbasis für die kommenden Jahre weitgehend abgesichert, während zusätzliche Abrufe aus dem Rahmenvertrag sowie weitere europäische Aufträge zusätzliches Potenzial bieten. Wir sehen uns in unserer positiven Einschätzung der langfristigen Wachstumsperspektiven bestätigt und bestätigen Empfehlung und Kursziel.







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