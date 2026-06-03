Die Aktie von Carvana zeigt sich weiterhin volatil, befindet sich trotz der aktuellen Korrektur aber mittlerweile in einem langfristigen Aufwärtstrend. Während viele Anleger nach dem dramatischen Einbruch im Jahr 2022 das Ende des Unternehmens erwarteten, präsentiert sich der Online-Gebrauchtwagenhändler heute stärker denn je und profitiert von einem Marktumfeld, das weiterhin von knappen Fahrzeugbeständen geprägt ist. Viele Skeptiker gingen lange ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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