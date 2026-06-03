© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Die Aktie von Siemens Energy korrigiert seit einigen Tagen stark, erste Verkaufssignale liegen bereits vor. Doch das könnte noch nicht alles gewesen sein. Siemens Energy unter Druck, Führungswechsel im DAX Trotz täglicher neuer Kursrekorde bei Halbleiter und KI-Infrastrukturwerten konnte die Aktie von Siemens Energy zuletzt nicht mehr von der euphorischen Stimmung bei Technologie- und Wachstumstiteln profitieren. Seit ihrem Allzeithoch bei rund 192 Euro Ende April befindet sich die Aktie in einer hartnäckigen Korrekturbewegung. Allein in den vergangenen 5 Handelstagen ging es fast zweistellig bergab. Damit ist die Krone für die beste Performance innerhalb des deutschen Leitindex DAX sowohl …Den vollständigen Artikel lesen
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