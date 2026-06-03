Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 03.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
UraniumX blickt nach frühem Bohr-Erfolg in eine goldene Zukunft der Atomkraft
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A40P0P | ISIN: KYG0567U1278 | Ticker-Symbol: 3D6
Tradegate
03.06.26 | 07:40
13,860 Euro
-0,54 % -0,075
Branche
Software
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ARQIT QUANTUM INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ARQIT QUANTUM INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
13,97014,17513:07
13,87014,07512:13
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ARQIT QUANTUM
ARQIT QUANTUM INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARQIT QUANTUM INC13,860-0,54 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.