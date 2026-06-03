Für Aktionäre von Arqit Quantum waren die vergangenen Jahre ernüchternd. Seit dem Rekordhoch Ende 2022 bei 256 US$ befindet sich die Arqit Quantum-Aktie in einem langfristigen Abwärtstrend. Aktuell notiert sie am Mittwoch bei 16,30 US$ und damit weit entfernt von ihren früheren Bestmarken. Doch genau darin könnte für risikobereite Anleger eine Chance liegen. Ist der Boden erreicht, oder drohen weitere Rückschläge? Quantencomputer werden Realität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de