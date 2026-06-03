Die Victoria's Secret-Aktie ist gegenwärtig nicht zu bremsen. Innerhalb von nicht einmal zwei Wochen hat sich der Kurs des Unterwäscheherstellers fast verdoppelt. Wer die Aktie vor einem Jahr kaufte, hat seinen Einsatz nahezu vervierfacht. Was reizt Anleger so sehr an Victoria's Secret und ist es jetzt schon zu spät für einen Kauf? Hochattraktive Quartalszahlen Den aktuellen Reiz der Victoria's Secret-Aktie machen die Quartalszahlen aus. Sie fielen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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