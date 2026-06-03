Tesla startet sein White-Label-Programm "Supercharger for Business" nun auch in Deutschland. Unternehmen können eigene Supercharger unter ihrer Marke betreiben, den Ladetarif selbst festlegen und die Wirtschaftlichkeit per Online-Tool kalkulieren lassen. Backend, Wartung und Service übernimmt Tesla. Dass Tesla seine Supercharger auch an Gewerbekunden abgibt, ist nicht neu. Prominentestes Beispiel aus den letzten Jahren ist da sicherlich BP. Das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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