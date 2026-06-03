EQS-News: Pittler Maschinenfabrik Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
03.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Pittler Maschinenfabrik Aktiengesellschaft
|Gutleutstraße 175
|60327 Frankfurt am Main
|Deutschland
|E-Mail:
|mh@pittler-maschinenfabrik.de
|Internet:
|https://pittler-maschinenfabrik.de/
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2339126 03.06.2026 CET/CEST