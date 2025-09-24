EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Pittler Maschinenfabrik AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Pittler Maschinenfabrik AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.09.2025
Ort: http://www.pittler-maschienfabrik.de
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Pittler Maschinenfabrik AG
|Friedrich-Ebert-Anlage 3
|60327 Frankfurt
|Deutschland
|Internet:
|www.pittler-maschinenfabrik.de
