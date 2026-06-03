Original-Research: CEOTRONICS AG - von BankM AG



03.06.2026 / 15:16 CET/CEST

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Einstufung von BankM AG zu CEOTRONICS AG Unternehmen: CEOTRONICS AG ISIN: DE0005407407 Anlass der Studie: vorl. GB 2025/26, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 03.06.2026 Kursziel: € 16,00 Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

GJ 2025/26 - Umsatzerwartung erfüllt, Auftragsbestand erreicht Rekordwert Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat mit dem vorläufigen 2025/26er Umsatz (€ 56,3 Mio.; +0,9%) unsere Umsatzerwartung leicht übertroffen und die eigene Umsatzprognose eingehalten. Sehr positiv sehen wir die Rekorde bei Auftragseingang und Auftragsbestand: Der Auftragsbestand zum 31.5.2026 (Geschäftsjahresende) lag bei € 78,3 Mio. (+30,3%), der Auftragseingang lag mit € 74,6 Mio. sogar 66,2% über dem Vorjahreswert. Das strukturelle Wachstum der CEOTRONICS bleibt intakt - mit einem KGV von rd. 15 (2025/26e) ist CEOTRONICS im Vergleich mit Aktien aus unserer Peer Group weiterhin günstig. Wir bestätigen unser Rating mit "Kaufen". Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 16,00.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: CEOTRONICS_20260603_BasisstudienUpdateBankM

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i



Kontakt für Rückfragen:

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



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