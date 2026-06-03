Original-Research: CEOTRONICS AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu CEOTRONICS AG
GJ 2025/26 - Umsatzerwartung erfüllt, Auftragsbestand erreicht Rekordwert
Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat mit dem vorläufigen 2025/26er Umsatz (€ 56,3 Mio.; +0,9%) unsere Umsatzerwartung leicht übertroffen und die eigene Umsatzprognose eingehalten. Sehr positiv sehen wir die Rekorde bei Auftragseingang und Auftragsbestand: Der Auftragsbestand zum 31.5.2026 (Geschäftsjahresende) lag bei € 78,3 Mio. (+30,3%), der Auftragseingang lag mit € 74,6 Mio. sogar 66,2% über dem Vorjahreswert. Das strukturelle Wachstum der CEOTRONICS bleibt intakt - mit einem KGV von rd. 15 (2025/26e) ist CEOTRONICS im Vergleich mit Aktien aus unserer Peer Group weiterhin günstig. Wir bestätigen unser Rating mit "Kaufen".
Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 16,00.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: CEOTRONICS_20260603_BasisstudienUpdateBankM
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
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BankM AG
Daniel Grossjohann
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Fax +49 69 71 91 838-50
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