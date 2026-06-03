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Ripple hat für Juni eine Milliarde XRP aus dem Treuhandkonto freigegeben, während die US Spot ETFs im Mai mit rund 118 Millionen Dollar ihre stärksten Zuflüsse des Jahres meldeten. Zur gleichen Zeit rückt der CLARITY Act näher an die volle Abstimmung im Senat. Warum reagiert der Kurs dann so verhalten, obwohl gleich mehrere Signale zusammentreffen? Genau diese Frage macht die aktuellen XRP News so spannend. Diese XRP News werden gestützt, weil der CLARITY Act den Bankenausschuss mit 15 zu 9 Stimmen passierte und XRP als Rohstoff einstufen könnte. Die kumulierten ETF Zuflüsse liegen inzwischen bei mehr als 1,5 Milliarden Dollar. Sogar große Häuser wie Morgan Stanley haben Bestände in einem XRP ETF offengelegt.

XRP News. ETF Zuflüsse auf Jahreshoch und der CLARITY Act vor dem Senat

Ripple gab Anfang Juni eine Milliarde XRP aus dem monatlichen Treuhandkonto frei, ein Vorgang, der die XRP News regelmäßig begleitet. Wichtiger für die XRP News waren jedoch die ETF Daten, denn die US Spot Fonds auf XRP meldeten im Mai die stärksten Zuflüsse des Jahres laut CoinDesk. Sieben Spot ETFs halten inzwischen rund 1,2 Milliarden Dollar, und alle sieben zeigten im Mai Nettozuflüsse, ein Kernpunkt der aktuellen XRP News. Die kumulierten Zuflüsse seit dem Start liegen bei mehr als 1,5 Milliarden Dollar. Dieses Geld reduziert die frei handelbare Menge an XRP und stützt den Kurs von unten.

Auf der regulatorischen Seite passierte der CLARITY Act den Bankenausschuss mit 15 zu 9 Stimmen laut CoinMarketCap. Der Gesetzentwurf soll digitale Vermögenswerte wie XRP klar als Rohstoff einstufen. Im Juni steht die volle Abstimmung im Senat an, die in den XRP News als wichtigster Auslöser des Jahres gilt. Beobachter rechnen in den XRP News damit, dass eine Annahme weitere Milliarden an ETF Zuflüssen freisetzen könnte. Auch die Offenlegung von Morgan Stanley zeigt, dass Institutionen den Wert ernster nehmen. Steigende Nachfrage und klare Regeln galten früher als starker Boden für einen Kurs, wie ihn die aktuellen XRP News zeichnen.

Trotzdem bewegt sich XRP weiter in einer engen Spanne und wartet auf die Entscheidung. Laut den XRP News könnte eine Annahme des Gesetzes XRP die klarste rechtliche Stellung unter den großen Token im US Markt geben. Die eigentliche Frage hinter den XRP News bleibt, wo der größere Hebel liegt, sobald diese Auslöser zünden. Denn selbst ein Lauf zum alten Hoch wäre von hier aus nur ein begrenzter Schritt. Genau dieses Rechnen führt viele Anleger zu einem Vorverkauf, der dieselbe Überzeugung in der ruhigen Phase aufnimmt.

Pepeto. Das Netzwerk, das einen Hebel bietet, den XRP von 1,26 Dollar kaum erreichen kann

Die XRP News heizen die Stimmung an, doch selbst ein Lauf zum alten Hoch von 3,84 Dollar wäre von hier aus nur etwa ein dreifacher Schritt. Ein solcher Schritt verändert ein Depot, aber er schreibt es nicht neu. Pepeto nimmt eine andere Position ein, als Vorverkauf, der während der Marktvorsicht mehr als 10 Millionen Dollar überschritten hat. Dieses Kapital zu sammeln, während größere Coins still lagen, erinnert an dasselbe Muster, das vor vielen großen Starts seit 2021 entstand. Die Wallets, die zusagten, haben bereits eingerechnet, was die Notierung mit dem Wert macht.

Fazit zu den XRP News und zum Presale-Zeitfenster

Ein flacher Markt prüft die Geduld, und jeder Tag in der Debatte um die XRP News ist ein weiterer Tag, an dem das Pepeto Fenster kleiner wird. Die mehr als 10 Millionen Dollar, die während der Angst zuflossen, sind Überzeugung von Wallets, die die Mathematik der Notierung vor dem Einstieg gerechnet haben. Derselbe Gründer brachte Pepe allein mit einem Meme und 420 Billionen Token auf 11 Milliarden Dollar, und Pepeto trägt heute dieselbe Menge, diesmal mit einer laufenden Börse im Rücken. Wer heute einsteigt, setzt auf eine Bilanz, die bereits einmal geliefert hat. Wer wartet, zahlt einen Aufschlag, sobald die Notierung bestätigt, was frühe Wallets längst berechnet haben. Die volle Senatsabstimmung im Juni und die nächsten XRP News dürften zeigen, wie schnell sich diese Phase dreht.

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Häufige Fragen

Was sind die wichtigsten XRP News im Juni 2026?

Ripple gab eine Milliarde XRP für Juni frei, die US Spot ETFs meldeten im Mai Rekordzuflüsse, und der CLARITY Act steht vor der vollen Abstimmung im Senat. Die kumulierten ETF Zuflüsse liegen bei mehr als 1,5 Milliarden Dollar.