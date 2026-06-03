Fast könnte man meinen, Michael Höllerer, der mit Juli 2026 die CEO-Rolle bei der Raiffeisen Bank International AG übernimmt, sorgt schon jetzt für Auftrieb. Die RBI-Aktie ist heuer mit mehr als 28 Prozent Plus (Einjahressicht plus 83 Prozent) drittbeste (!) Aktie im ATX Index. Das Thema Russland ist in den Hintergrund gerückt, weil die Bank plötzlich wieder Zukäufe tätigt. Beim Übernahmeversuch der Addiko Bank AG sicherte sich die RBI bereits 34,75 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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