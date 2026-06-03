Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, im Sport gelten die erfolgreichsten Teams und Athleten meist auch als Favoriten für den nächsten Wettbewerb. Niemand käme auf die Idee, konsequent gegen den amtierenden Meister zu wetten, nur weil dieser bereits viele Titel gewonnen hat. An der Börse hingegen suchen Investoren häufig nach der "nächsten großen Sache". Dahinter steckt vermutlich die Vorstellung, dass die Sieger von heute zwangsläufig bald an ihre Grenzen stoßen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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