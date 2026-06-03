Immer mehr Menschen tragen sich mit diesem Gefühl: Deutschland ist nicht mehr die Heimat, die es früher einmal für mich war. Steigende Steuerlast, wachsende Bürokratie, steigende Kriminalität und eine politische Ausrichtung, die nicht mehr den Willen der Mehrheit widerspiegelt. Sondern den, einer besonders lauten und politisch korrekten Minderheit. Eine Politik, die Leistung nicht belohnt. Sondern Leistungsträger mit immer mehr Abgaben belastet und mit immer mehr Kontrolle den Eindruck vermittelt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Roland Klaus