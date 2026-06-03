Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Axo Metals Corp. und Mogotes Metals Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 03.06.2026, 16:55 Uhr Zürich/Berlin · In verschiedenen Wachstumsbereichen spielt das rötliche Metall eine bedeutende Rolle. Betrachtet man den Kupferpreis in den letzten 20 Jahren, so war das Metall nie so wertvoll wie heute. ...

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