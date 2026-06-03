Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Axo Metals Corp. und Mogotes Metals Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 03.06.2026, 16:55 Uhr Zürich/Berlin · In verschiedenen Wachstumsbereichen spielt das rötliche Metall eine bedeutende Rolle. Betrachtet man den Kupferpreis in den letzten 20 Jahren, so war das Metall nie so wertvoll wie heute. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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