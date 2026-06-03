Siemens Energy hat den Startschuss für den bereits im Mai angekündigten beschleunigten Aktienrückkauf gegeben. Bis zum 30. September will der Energietechnikkonzern eigene Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde Euro erwerben. Die zurückgekauften Papiere sollen überwiegend für Mitarbeiter- und Vergütungsprogramme eingesetzt werden. Nicht benötigte Aktien werden eingezogen. Bereits bei der Vorlage der Quartalszahlen hatte das Unternehmen diesen Schritt in Aussicht gestellt.Der nun gestartete Rückkauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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