DJ INDEXÄNDERUNG: Hochtief ersetzen Porsche Holding SE im DAX
DOW JONES--Wie erwartet steigen die Aktien von Hochtief in den DAX auf. Dort ersetzen sie die Titel der Porsche Holding SE, wie der Indexbetreiber ISS STOXX am Mittwochabend mitteilte. Darüber hinaus wurden auch umfangreiche Änderungen in MDAX, SDAX und TecDAX bekannt gegeben. Bei der planmäßigen Juni-Überprüfung kamen die Kriterien Fast Exit und Fast Entry zum Tragen. Die neue Indexzusammensetzung tritt zum Handelsbeginn am 22. Juni 2026 in Kraft. Die Änderung im Details:
DAX + - Aufnahme Hochtief - Löschung Porsche Automobil Holding SE MDAX + - Aufnahme Porsche Automobil Holding SE Elmos Semiconductor SE Siltronic AG Suss Microtec SE - Löschung Hochtief AG Redcare Pharmacy N.V. Ströer SE & Co. KGaA Jungheinrich AG SDAX + - Aufnahme Jungheinrich AG Ströer SE & Co. KGaA Redcare Pharmacy N.V. LPKF Laser & Electronics SE Vincorion SE Basler AG Asta Energy Solution AG - Löschung ProSiebenSat.1 Media SE Suss Microtec SE Siltronic AG Elmos Semiconductor SE Adesso SE Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Verve Group SE TecDAX - Aufnahme PVA TePla AG Verbio SE - Löschung 1&1 AG Nagarro SE
Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX-Familie ist der 3. September 2026.
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June 03, 2026 16:45 ET (20:45 GMT)
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