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WKN: PAH003 | ISIN: DE000PAH0038 | Ticker-Symbol: PAH3
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Dow Jones News
03.06.2026 23:21 Uhr
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INDEXÄNDERUNG: Hochtief ersetzen Porsche Holding SE im DAX

DJ INDEXÄNDERUNG: Hochtief ersetzen Porsche Holding SE im DAX

DOW JONES--Wie erwartet steigen die Aktien von Hochtief in den DAX auf. Dort ersetzen sie die Titel der Porsche Holding SE, wie der Indexbetreiber ISS STOXX am Mittwochabend mitteilte. Darüber hinaus wurden auch umfangreiche Änderungen in MDAX, SDAX und TecDAX bekannt gegeben. Bei der planmäßigen Juni-Überprüfung kamen die Kriterien Fast Exit und Fast Entry zum Tragen. Die neue Indexzusammensetzung tritt zum Handelsbeginn am 22. Juni 2026 in Kraft. Die Änderung im Details: 

 DAX + 
- Aufnahme 
 Hochtief 
 
- Löschung 
 Porsche Automobil Holding SE 
 MDAX + 
- Aufnahme 
 Porsche Automobil Holding SE 
 Elmos Semiconductor SE 
 Siltronic AG 
 Suss Microtec SE 
 
- Löschung 
 Hochtief AG 
 Redcare Pharmacy N.V. 
 Ströer SE & Co. KGaA 
 Jungheinrich AG 
 SDAX + 
- Aufnahme 
 Jungheinrich AG 
 Ströer SE & Co. KGaA 
 Redcare Pharmacy N.V. 
 LPKF Laser & Electronics SE 
 Vincorion SE 
 Basler AG 
 Asta Energy Solution AG 
 
- Löschung 
 ProSiebenSat.1 Media SE 
 Suss Microtec SE 
 Siltronic AG 
 Elmos Semiconductor SE 
 Adesso SE 
 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 
 Verve Group SE 
 TecDAX  
- Aufnahme 
 PVA TePla AG 
 Verbio SE 
 
- Löschung 
 1&1 AG 
 Nagarro SE

Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX-Familie ist der 3. September 2026.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 16:45 ET (20:45 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

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