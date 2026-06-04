Der schnelle Ausbau erneuerbarer Energien trifft auf den unstillbaren Stromhunger der Künstlichen Intelligenz. Diese Kollision erzeugt eine Nachfragelücke im Stromsektor, wie es sie nie zuvor gab. Während Rechenzentren weltweit aus dem Boden schießen, kommt der Ausbau von Wind- und Solaranlagen kaum hinterher. Die Folge ist eine strukturelle Knappheit bei sauberem Strom. Von diesem perfekten Umfeld können Investoren profitieren. Wer jetzt auf die richtigen Unternehmen setzt, kann von dieser Megatrend-Konvergenz überproportional profitieren. Daher sehen wir uns heute Siemens Energy als Technologielieferant, RE Royalties als innovativer Finanzierer und NextEra Energy als größter Produzent grüner Energie an.
Enthaltene Werte: DE000ENER6Y0,CA75527Q1081,US65339F1012Den vollständigen Artikel lesen ...
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