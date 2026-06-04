Zweistelliger Gewinnsprung...: Starke Q1-Zahlen, volle Kasse und neue Wachstumsachse!

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Mit 81,7 Mio. USD Nettogewinn, 177,9 Mio. USD EBITDA, 634,9 Mio. USD Liquidität und der inzwischen abgeschlossenen weiteren Übernahme positioniert sich diese Firma als spannender Profiteur im Timmins-Camp.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Discovery Silver Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Discovery Silver Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 04. Juni 2026, 7:15 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold und Silber bleiben im Fokus der Anleger. Geopolitische Spannungen, hohe Staatsverschuldung, schwankende Realzinsen und die anhaltende Diversifizierung zahlreicher Zentralbanken sorgen dafür, dass Edelmetalle als strategische Beimischung wieder deutlich stärker wahrgenommen werden. Dabei gilt: Kurzfristige Korrekturen sind jederzeit möglich. Mittel- und langfristig bleibt das Umfeld für gut positionierte Produzenten und Entwickler jedoch bemerkenswert konstruktiv.

Parallel zeigt ein Blick auf die Marktperformance seit Anfang 2025, wie stark sich Edelmetalle gegenüber vielen anderen Anlageklassen entwickelt haben. Gerade diese relative Stärke ist für Rohstoffinvestoren entscheidend: Wenn Gold und Silber auf hohem Niveau bleiben oder neue Impulse erhalten, profitieren vor allem Unternehmen, die bereits produzieren, freien Cashflow erwirtschaften und zugleich über glaubwürdige Wachstumsprojekte verfügen.

Rohstoff- und S&P 500 Total Return Indizes seit 2025 (indexiert auf 100):

Quelle: Rockefeller Global Investment Management; Eigene Darstellung

Genau hier kommt Discovery Silver Corp. (WKN: A3CM15) ins Spiel. Aus dem früher vor allem auf Silber fokussierten Entwickler ist durch die "Porcupine'-Übernahme ein Goldproduzent mit starkem kanadischem Kernbetrieb geworden. Dazu kommt mit "Cordero' in Mexiko eines der weltweit größten unerschlossenen Silberprojekte auf Basis der Unternehmensangaben und der technischen Berichte. Die jetzt abgeschlossene "Kidd'-Übernahme erweitert die Story zusätzlich um Infrastruktur, Basismetalle und kritische Mineralien in Ontario.

Discovery liefert starke Q1- Zahlen!

Discovery Silver (WKN: A3CM15) hat für das erste Quartal 2026 ein starkes Finanzpaket gemeldet. Der Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vorquartal um 25% auf 81,7 Mio. USD bzw. 0,10 USD je Aktie. Das EBITDA erreichte 177,9 Mio. USD und lag damit 41% über dem Wert des vierten Quartals 2025. Der Umsatz verbesserte sich um +4% auf 285 Mio. USD, getragen von einem durchschnittlich realisierten Goldpreis von 4.908,- USD je verkaufter Unze.

Der EBITDA-Vergleich profitiert auch davon, dass Q4-2025 durch eine einmalige Rekultivierungsbelastung von 45 Mio. USD gedrückt war. Außerdem lagen die bereinigten Nettoergebnisse in Q1-2026 bei 82,7 Mio. USD, während Q4-2025 bereinigt durch einen Steuereffekt begünstigt war. Die Kernaussage bleibt dennoch klar: Discovery (WKN: A3CM15) verdient Geld, generiert Cashflow und verfügt über eine Bilanz, mit der Wachstum nicht nur erzählt, sondern finanziell unterlegt werden kann.

Quelle: Discovery Silver Corp. Unternehmenspräsentation / Q1-2026-Angaben

Besonders positiv: Die "All-in Sustaining Costs' ("AISC') lagen im Quartal bei 2.041,- USD je verkaufter Unze und damit innerhalb der bestätigten Jahresprognose von 1.950,- bis 2.250,- USD je Unze. Gleichzeitig verfügte Discovery zum Quartalsende über 384,9 Mio. USD an Barmitteln sowie über eine nicht abgerufene revolvierende Kreditfazilität von 250 Mio. USD.

Quelle: Discovery Silver Corp. Unternehmenspräsentation / Q1-2026-Angaben

Zusammen ergibt das eine Liquidität von 634,9 Mio. USD - ein wichtiger Vorteil in einer Branche, in der Finanzierungskosten und Kapitalzugang über Projektgeschwindigkeit entscheiden können.

Produktion bestätigt: 260.000 bis 300.000 Unzen Gold bleiben das Jahresziel!

Bereits vor den Finanzzahlen hatte Discovery (WKN: A3CM15) seine Q1-Produktion gemeldet. Die "Porcupine'-Betriebe produzierten im ersten Quartal 60.269 Unzen Gold. Grundlage waren 700.000 Tonnen verarbeitetes Material, ein durchschnittlicher Gehalt von 2,96 g/t Gold und eine durchschnittliche Ausbeute von 90,6%. Damit bleibt das Unternehmen nach eigener Aussage auf Kurs, die Jahresprognose von 260.000 bis 300.000 Unzen Gold für 2026 zu erreichen.

Wichtig ist dabei die erwartete Quartalsverteilung: Die Produktion soll im weiteren Jahresverlauf zunehmen. Hintergrund sind unter anderem der Hochlauf der Mühlendurchsätze, die Produktion aus dem "Hollinger'-Tagebau sowie laufende Investitionen zur Optimierung der bestehenden Betriebe.

Quelle: Discovery Silver Corp. Unternehmenspräsentation / 2026 Guidance

Für Anleger ist das eine zentrale Botschaft: Q1 war kein perfektes Produktionsquartal, aber ein belastbarer Start - und die finanziellen Ergebnisse zeigen bereits jetzt, wie stark die Marge bei hohen Goldpreisen wirken kann.

Kidd ist abgeschlossen: Discovery baut seine Timmins-Plattform aus!

Der vielleicht wichtigste strategische Fortschritt kam nach dem Quartalsende: Am 1. Juni 2026 meldete Discovery (WKN: A3CM15) den Abschluss der Übernahme der "Kidd Operations' von Glencore Canada. Damit gehören nun der "Kidd Creek'-Kupfer-Zink-Silber-Untertagebetrieb, der "Kidd'-Metallurgical Site sowie das zugehörige Explorationslandpaket zum Discovery-Portfolio.

Aus Anlegersicht ist das ein gewichtiger Schritt. "Kidd' bringt Discovery nicht nur Zugang zu Kupfer, Zink und Silber, sondern vor allem Infrastruktur: Aufbereitungsanlagen, "Tailings'-Kapazität, ein erfahrenes Team und ein großes Landpaket nördlich von Timmins. Das Management sieht darin einen wesentlichen Baustein, um die Goldproduktion im "Timmins-Camp' perspektivisch auf mehr als 500.000 Unzen pro Jahr auszubauen. Diese Zielgröße ist ausdrücklich als unternehmerische Wachstumsplanung zu verstehen und hängt von technischen, genehmigungsrechtlichen, operativen und marktbezogenen Faktoren ab.

Quelle: Discovery Silver Corp. / Lageübersicht "Timmins-Camp' und "Kidd'-Infrastruktur

Auch die Basismetall-Komponente ist nicht zu unterschätzen. Discovery (WKN: A3CM15) erwartet für den Rest des Jahres 2026 aus "Kidd' eine Produktion von 10.000 bis 15.000 Tonnen Zink, 5.000 bis 7.000 Tonnen Kupfer und rund 0,4 Mio. Unzen Silber. Historisch ist "Kidd' eine der bedeutenden Minen im "Timmins'-Distrikt, laut Unternehmensangaben wurden seit Betriebsbeginn 1966 mehr als 772 Mio. Pfund Kupfer, 2,1 Mrd. Pfund Zink und 400 Mio. Unzen Silber produziert.

Seriös einordnen muss man aber auch die übernommenen Verpflichtungen. Im Rahmen der Transaktion übernimmt Discovery (WKN: A3CM15) unter anderem finanzielle Sicherheiten sowie Umwelt- und Rekultivierungsverpflichtungen im Zusammenhang mit dem "Kidd Met Site' und der "Kidd Creek'-Mine. Hinzu kommen Abnahmevereinbarungen, eine 1,0% "NSR'-Royalty auf bestimmte künftige Produktionen aus dem Explorationslandpaket und eine mögliche spätere Zahlung von bis zu 75 Mio. USD, wenn bestimmte Genehmigungen für die Ablagerung von Gold-Tailings in der "Kidd'-Tailingsanlage erreicht werden. Genau diese Balance aus großem strategischem Nutzen und klar benannten Verpflichtungen macht die Darstellung belastbarer.

"Cordero': Silber-Wachstumsbaustein mit Weltklasse-Format!

Neben "Porcupine' und "Kidd' bleibt "Cordero' in Mexiko der große Silber-Baustein im Discovery-Portfolio. Laut den veröffentlichten Unterlagen zur Machbarkeitsstudie 2024 zählt "Cordero' zu den größten unerschlossenen Silberprojekten weltweit. Die Machbarkeitsstudie beschreibt eine Minenlaufzeit von 19 Jahren, eine durchschnittliche zahlbare Silberproduktion von rund 14 Mio. Unzen pro Jahr in den ersten zehn Jahren sowie eine Reservebasis von 302 Mio. Unzen Silber, 840.000 Unzen Gold, 3,0 Mrd. Pfund Blei und 5,2 Mrd. Pfund Zink.

Die Wirtschaftlichkeit in der Studie wurde auf Basis bestimmter Annahmen ermittelt, unter anderem mit einem Silberpreis von 22,- USD je Unze. Genannt wurden ein Nachsteuer-NPV5% von 1,2 Mrd. USD, eine interne Rendite von 22% und ein initialer Entwicklungsaufwand von 606 Mio. USD. Für Anleger ist besonders interessant: "Cordero' ist kein kleines Ergänzungsprojekt, sondern ein potenzieller zweiter großer Unternehmenspfeiler. Gleichzeitig gilt: Studienergebnisse sind zukunftsgerichtet, beruhen auf Annahmen und ersetzen keine endgültige Bau-, Finanzierungs- oder Produktionsentscheidung.

Exploration: "Porcupine' bleibt nicht stehen!

Zusätzliche Fantasie kommt aus der Exploration. Discovery (WKN: A3CM15) meldete im April 2026 starke Ergebnisse aus Umwandlungs- und Erweiterungsbohrungen bei "Hoyle Pond', "Borden', "Pamour' und weiteren Zielen im "Porcupine'-Gebiet. Besonders auffällig war das Ergebnis aus der "TVZ'-Zone: 72,46 g/t Gold über 1,7 m, einschließlich 770,00 g/t Gold über 0,2 m in Bohrloch 27886. Laut Unternehmensangaben handelt es sich dabei um den bislang hochgradigsten Abschnitt dieser Zone.

Solche hochgradigen Treffer sind im "Timmins'-Camp deshalb spannend, weil Discovery (WKN: A3CM15) dort bereits Infrastruktur, Produktion und nun zusätzliche Verarbeitungsoptionen besitzt.

Fazit: Discovery Silver wird immer interessanter!

Discovery (WKN: A3CM15) liefert derzeit eine ungewöhnlich attraktive Kombination: laufende Goldproduktion in Kanada, kräftige Quartalsergebnisse, starke Liquidität, ein großes Silberentwicklungsprojekt in Mexiko und mit "Kidd' nun eine zusätzliche Infrastruktur- und Basismetallachse im "Timmins-Camp'. Genau diese Mischung macht die Firma in einem starken Gold- und Silberumfeld besonders beachtenswert.

Der entscheidende Punkt: Discovery (WKN: A3CM15) ist nicht mehr nur eine Silberfantasie auf dem Papier. Das Unternehmen produziert, verdient Geld, investiert in Wachstum und besitzt mehrere Wege, den Unternehmenswert in den kommenden Jahren zu steigern. Wer auf Gold, Silber und strategische Metalle setzen möchte, sollte Discovery (WKN: A3CM15) deshalb auf dem Radar haben - allerdings stets mit dem Bewusstsein, dass Rohstoffaktien stark schwanken, Projektentwicklungen Zeit brauchen und auch starke operative Fortschritte keine Garantie für steigende Aktienkurse sind.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Risikohinweis: Trotz der starken Quartalszahlen und der attraktiven Wachstumsstrategie bleibt Discovery Silver ein Rohstoffwert mit erheblichen Risiken. Dazu zählen vor allem Schwankungen der Gold-, Silber-, Kupfer- und Zinkpreise, Kosteninflation, Wechselkursrisiken, technische und operative Risiken, Genehmigungen, Integrationsrisiken aus Kidd, Umwelt- und Rekultivierungsverpflichtungen, Finanzierungsrisiken, politische und regulatorische Risiken in Kanada und Mexiko sowie Explorations- und Ressourcenrisiken. Der positive Charakter dieses Beitrags ändert nichts daran, dass ein Investment in Discovery Silver spekulativ ist und bis zum Totalverlust führen kann.

Quellen und Informationsgrundlagen

· Discovery Silver Corp.: "Discovery Reports Solid Earnings and Cash Flow in Q1 2026", 14. Mai 2026.

· Discovery Silver Corp.: "Discovery Produces 60,269 Ounces of Gold in First Quarter 2026", 22./23. April 2026.

· Discovery Silver Corp.: "Discovery Completes Acquisition of Kidd Operations", 1. Juni 2026.

· Discovery Silver Corp.: "Excellent Drill Results Confirm Growth Potential at Porcupine", 23. April 2026.

· Discovery Silver Corp.: Cordero Project / Feasibility Study and Technical Report, Februar/April 2024.

· Rockefeller Global Investment Management: "Commodities re-enter the global macro playbook".

· Reuters: Ghana-Goldreserve-/Zentralbank-Initiative, 18. Mai 2026.

· Washington Post: Umfrage zur US-Militäraktion gegen den Iran.

· BCSC: Promotional Communications about Companies; ESMA/MAR

Intro-Bild: Symbolbild, KI generiert,

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