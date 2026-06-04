Geht da etwa noch was bei SAP? Die Aktie setzt sich heute zunächst an die DAX-Spitze - mit einem Kursplus von vier Prozent. Nach zuletzt schwächeren Tagen und einem bislang ziemlich schwachen Jahr für die SAP-Aktie greifen Anleger also wieder zu. Dafür gibt es mehrere Gründe. Nun wartet auf die Bullen aber eine wichtige Hürde.Die Aktie hat im Mai die wichtige 50-Tage-Linie zurückerobert, die inzwischen wieder leicht nach oben zeigt. Von einer abgeschlossenen Bodenbildung kann zwar noch keine Rede ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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