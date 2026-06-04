© Foto: Eibner-Pressefoto - Eibner-PressefotoEin Shortseller-Report wirft Pirelli vor, tief in Russlands Kriegswirtschaft verstrickt zu sein. Russische Unterlagen zeichnen ein ganz anderes Bild als der Konzernbericht.Der Reifenhersteller Pirelli steht unter schwerem Beschuss. Der Shortseller Grizzly Research hat am Mittwoch einen detaillierten Report veröffentlicht, der dem Formel-1-Exklusivausrüster vorwirft, seine Abhängigkeit vom russischen Markt systematisch kleinzureden und trotz des Krieges in der Ukraine weiter Geschäfte in Russland zu betreiben. Pirelli hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert. Grizzly Research ist ein auf Short-Selling spezialisierter Analysedienst, der mit negativen Kurserwartungen auf Aktien wettet …
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