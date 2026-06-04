Der chinesische E-Auto-Hersteller Xpeng weitet seine Zusammenarbeit mit dem Auftragsfertiger Magna Steyr aus. In dessen Werk in Graz soll neben dem G6, G9 und P7+ künftig auch ein viertes Modell gebaut werden, wie Xpeng-Chef He Xiaopeng nun bestätigt hat. Unklar ist aber noch, um welches Fahrzeug es geht. Seit September 2025 lässt Xpeng bereits seine Elektro-SUVs G6 und G9 bei Magna Steyr in Graz fertigen, Anfang diesen Jahres kam dann auch noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net