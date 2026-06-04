© Foto: Dall-EDer Absturz von Ethereum sorgt für enorme Verluste bei Bitmine und drückt die Aktie auf den tiefsten Stand seit dem Krypto-Strategiewechsel.Während Ethereum am Donnerstagmittag bei 1.751 US-Dollar notiert und damit innerhalb von 24 Stunden 6,6 Prozent verlor, setzte sich auch der Abverkauf bei der Bitmine-Aktie fort. Die Aktie schlossen zuletzt 5,95 Prozent im Minus und gaben im nachbörslichen Handel weitere 2,8 Prozent auf rund 16,40 US-Dollar nach. Damit notiert die Aktie auf dem niedrigsten Niveau seit dem Strategiewechsel des Unternehmens hin zu einer Ethereum-Treasury-Gesellschaft im Jahr 2025. 9 Milliarden US-Dollar Buchverluste Bitmine gilt inzwischen als größter institutioneller …
Enthaltene Werte: ETH~USD,ETH~EUR,US09175A2069Den vollständigen Artikel lesen
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