Rapperswil-Jona - Zwei Drittel der Schweizerinnen und Schweizer nutzen Filesharing-Plattformen, wünschen sich jedoch mehr sicherheitsrelevante und nützliche Zusatzfunktionen. Mit «File Express» lanciert Hostpoint eine moderne Plattform, die alle Wünsche abdeckt. Datenverkehr ausschliesslich über Schweizer Server, umfassende Transfer-Verwaltung sowie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sind nur einige der Funktionen. Ob Verträge, Geschäftsunterlagen oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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