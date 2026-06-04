© Foto: wO-GeminiDer aktuell schlechteste Aktienmarkt der Welt befindet sich im freien Fall: Wie Verstaatlichung, Korruption und der Verlust der Zentralbank-Unabhängigkeit das Vertrauen der Welt zerstören.Südostasiens größte Volkswirtschaft befindet sich im Juni 2026 im Auge eines makroökonomischen Sturms. Während die weltweiten Aktienmärkte neue Höchststände markieren, hat sich die indonesische Wirtschaft komplett von der globalen Dynamik entkoppelt. Es handelt sich nicht mehr um einen generellen Ausverkauf der Schwellenländer, sondern um ein tiefgreifendes, hausgemachtes Länderrisiko. Der indonesische Leitindex, der Jakarta Composite Index (JCI), hat im bisherigen Jahresverlauf über 32 Prozent an Wert …
Enthaltene Werte: EU0006169872,USY20721AL30,USY20721AJ83,IE00B46G8275Den vollständigen Artikel lesen
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