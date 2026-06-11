© Foto: wO-GeminiPräsident Prabowos Interventionismus zerstört das Vertrauen. Milliardenflucht und globale Schocks reißen das Land trotz radikaler Zinserhöhungen in den Abgrund.Was sich vor wenigen Wochen noch wie ein heftiges, aber potenziell temporäres Gewitter an den indonesischen Finanzmärkten anließ, hat sich im Juni 2026 zu einem ausgewachsenen makroökonomischen Hurrikan entwickelt. Südostasiens größte Volkswirtschaft befindet sich in einer unaufhaltsamen, sich selbst verstärkenden Abwärtsspirale. Die Mechanismen, die das Vertrauen der globalen Investorengemeinschaft einst getragen haben, sind nachhaltig zerrüttet. Die Probleme sind hausgemacht. Der Kern der Krise ist untrennbar mit der aggressiven …
Enthaltene Werte: EU0006169872,XD0002749444,USY20721AL30,USY20721AE96,XC0009677409,USY20721AJ83,XC0007924514,IE00B46G8275,LU1900065811Den vollständigen Artikel lesen
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