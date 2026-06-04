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WKN: 938914 | ISIN: NL0000235190 | Ticker-Symbol: AIR
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04.06.26 | 17:35
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Luftfahrt/Rüstung
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XTB
04.06.2026 20:17 Uhr
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BÖRSE HEUTE: SAP und Airbus führen den DAX an - S&P 500 im Plus (04.06.2026)

Die Börse Heute zeigt sich freundlich und setzt ihren Erholungskurs fort. Während die Wall Street zwischen geopolitischen Risiken und KI-Euphorie schwankt, konnte der deutsche Aktienmarkt von starken Unternehmensmeldungen profitieren. Die Börse Aktuell wird weiterhin von den Entwicklungen im Nahen Osten, Inflationssorgen sowie den massiven Investitionen in künstliche Intelligenz geprägt. Gleichzeitig sorgen starke Konjunkturdaten aus den USA für eine robuste Grundstimmung an den Finanzmärkten.

SAP Aktie Chart (Daily Timeframe)

SAP Aktie Chart (Daily Timeframe)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.

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