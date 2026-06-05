Die Investmentstory von Volatus Aerospace geht weit über den klassischen Drohnenmarkt hinaus. Die Kanadier vereinen regulatorische Eintrittsbarrieren, Verteidigungsaufträge, eigene Technologieplattformen und wiederkehrende Softwareerlöse in einem Geschäftsmodell, welches durch die geopolitische Situation deutlichen Rückenwind erhält. Mit dieser Positionierung gehört die Gesellschaft zu den spannendsten Werten im nordamerikanischen Sicherheits- und Verteidigungssektor. Das Unternehmen wandelt sich zügig zu einem bedeutenden integrierten Defence-Tech-Anbieter mit wiederkehrenden Software- und Trainingsumsätzen. Im Vergleich zu Wettbewerbern ist die Aktie unterbewertet. Übernahmefantasie könnte zu einer Neubewertung führen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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