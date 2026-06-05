Ritt auf der Rekordwelle...: Rekordumsatz, Dividendenplus und Edelmetall-Rückenwind!

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Gold, Silber, Cashflow, Dividendenstärke und ein wachsendes Portfolio: OR Royalties zeigt mit Q1 2026, wie wirkungsvoll ein breit gestreutes Royalty- und Streaming-Modell in einem freundlichen Edelmetallumfeld sein kann.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von OR Royalties Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit OR Royalties Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 05. Juni 2026, 7:22 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Kern ist schnell erzählt: Edelmetalle bleiben gefragt, Silber bleibt strukturell knapp und OR Royalties Inc. (WKN: A417BX) liefert Rekordzahlen. Für Anleger entsteht damit eine klare Story: Wer nicht selbst Minen betreiben muss, aber an Gold- und Silberproduktion beteiligt ist, kann in starken Metallmärkten besonders attraktiv positioniert sein.

Gold steht weiter für Vertrauen, Sicherheit und Werterhalt. Physische Reserven wie Fort Knox zeigen, welche Signalwirkung Gold in einem Umfeld hoher Schulden, geopolitischer Spannungen und geldpolitischer Unsicherheit besitzt.

Quelle: US Gold Coin; Eigene Darstellung

Für Anleger zählt dabei nicht nur der Metallpreis, sondern auch die Frage, welche Unternehmendaraus planbare Zahlungsströme ableiten können.

Defizitmarkt mit Rückenwind!

Auch Silber sendet ein starkes Signal. Das Metall ist Edelmetall, Industriemetall und Zukunftsrohstoff zugleich. Elektronik, Energieinfrastruktur, Solartechnik, Datenzentren, Automobilanwendungen und weitere Zukunftsmärkte halten die Nachfrage hoch. Gleichzeitig reagiert das Angebot nur langsam, weil ein großer Teil der weltweiten Silberproduktion als Nebenprodukt anderer Minen anfällt.

Der World Silver Survey 2026 zeigt erneut ein strukturelles Defizit. Für 2026 wird eine Versorgungslücke von rund 46,3 Mio. Unzen erwartet - das sechste Defizitjahr in Folge. Das ist keine Garantie für steigende Preise, aber ein starkes Fundament für ein konstruktives Marktbild.

Daten-Quelle: The Silver Institute, World Silver Survey 2026; Eigene Darstellung

Dazu passen die deutlich angehobenen Silberpreisprognosen von J.P. Morgan. Die dargestellte Schätzung sieht für 2026 einen Durchschnittspreis von 81,- USD je Unze und für 2027 85,50 USD je Unze vor.

Daten-Quelle: J.P. Morgan; Eigene Darstellung

Prognosen sind Szenarien, keine Garantien. Sie zeigen aber, wie dynamisch sich die Wahrnehmung des Silbermarktes verschoben hat.

OR Royalties: Rekordquartal mit klarer Botschaft!

OR Royalties Inc. (WKN: A417BX) ist ein Royalty- und Streaming-Unternehmen, welches nach eigenen Angaben mehr als 195 Royalties, Streams und ähnliche Beteiligungen besitzt. Der Schwerpunkt liegt auf hochwertigen Bergbauregionen. Ein zentrales Eckpfeiler-Asset ist die 3-5% NSR-Royalty am 'Canadian-Malartic'-Komplex von Agnico Eagle.

Das erste Quartal 2026 liefert die operative Bestätigung: 22.740 Goldäquivalentunzen, 102,8 Mio. USD Umsatz, 71,9 Mio. USD operativer Cashflow und 75,0 Mio. USD bereinigter Gewinn. Diese Zahlen machen deutlich, dass das Geschäftsmodell in einem starken Edelmetallumfeld erhebliche Ertragskraft entfalten kann.

Besonders stark: Der Umsatz aus Royalties und Streams lag mit 102,8 Mio. USD fast doppelt so hoch wie im Vorjahresquartal. Der operative Cashflow stieg trotz Steuerzahlung deutlich. Die Cash-Marge von 96,8% zeigt, wie attraktiv Royalty- und Streaming-Strukturen im Vergleich zu kapital- und kostenintensivem Minenbetrieb wirken können.

Zum 31. März 2026 verfügte OR Royalties über 94,9 Mio. USD Cash. Gleichzeitig kaufte das Unternehmen 322.470 eigene Aktien für insgesamt 12,9 Mio. USD zurück. Wachstum, Liquidität und Kapitaldisziplin greifen damit sichtbar ineinander.

Dividende rauf: Cashflow kommt bei Aktionären an!

OR Royalties (WKN: A417BX) verbindet Portfolio-Wachstum mit Aktionärsbeteiligung. Für Q1-2026 wurde eine Quartalsdividende von 0,055 USD je Aktie ausgezahlt. Anschließend genehmigte der Vorstand eine Erhöhung um 18,2% auf 0,065 USD je Aktie für die nächste Ausschüttung. Die Botschaft ist positiv: mehr Cashflow, mehr finanzielle Flexibilität, mehr Dividendenkraft. Künftige Dividenden bleiben natürlich von der Entscheidung des Boards, der Finanzlage, Marktbedingungen und den weiteren Unternehmensprioritäten abhängig.

Portfolio-Offensive: mehr Bausteine für künftige Zahlungsströme!

Neben den Finanzzahlen lieferte OR Royalties (WKN: A417BX) auch strategisch. Mehrere Transaktionen und Updates erweitern das Profil und verteilen die Chancen über unterschiedliche Minen, Regionen und Entwicklungsphasen.

Canadian Copper / "Murray Brook' und "Caribou': verbindliche Vereinbarung über einen 28 Mio. USD-Precious-Metals-Stream auf künftige Gold- und Silberproduktion der New-Brunswick-Assets.

Quelle: Canadian Copper

"Namdini' in Ghana: zusätzliche 1,0% NSR-Royalty auf die produzierende Namdini-Goldmine, zusammen mit der bestehenden Royalty steigt die Beteiligung an künftigen Goldzahlungen.

"Spring Valley' in Nevada: Terraco-Transaktion über 168 Mio. USD stärkt die Position an einem großen Entwicklungsprojekt in einer starken Bergbauregion.

Quelle: OR Royalties

"San Gabriel' in Peru: 1,5% NSR-Royalty auf Buenaventuras neue "San-Gabriel'-Mine, in der die kommerzielle Produktion laut Betreiberentwicklung angestrebt wird.

"Dalgaranga' in Australien: erste Royalty-Zahlung nach Quartalsende; zusätzlich Portfoliostraffung durch Verkauf der Osisko-Metals-Position für 34,8 Mio. USD Nettoerlös.

Warum das Modell so attraktiv wirkt!

Der Vorteil liegt in der Struktur: OR Royalties (WKN: A417BX) muss die meisten Minen, aus denen Zahlungen fließen, nicht selbst bauen, nicht selbst betreiben und nicht direkt mit jeder Kostensteigerung tragen. Die operativen Risiken liegen in erster Linie bei den jeweiligen Betreibern, während OR Royalties über Royalties und Streams an Produktion und Umsatz beteiligt ist.

Steigen Gold- und Silberpreise, können bestehende Vereinbarungen zusätzlichen Rückenwind bekommen. Zugleich bleibt das Unternehmen über viele Assets diversifiziert. Genau diese Kombination aus Edelmetall-Exponierung, Cashflow-Stärke, geringerer direkter Betriebskostenlast und Portfolio-Breite macht OR Royalties für spekulativ orientierte Rohstoffanleger interessant.

Für 2026 nennt OR Royalties (WKN: A417BX) eine Unternehmensguidance von 80.000 bis 90.000 GEOs. Für 2030 verweist das Unternehmen auf ein mögliches Profil von mehr als 125.000 GEOs. Das sind zukunftsgerichtete Aussagen, aber sie zeigen den Wachstumspfad, den das Unternehmen aus seinem bestehenden Portfolio und neuen Bausteinen ableitet.

Fazit: Cashflowstarkes Edelmetallprofil mit sichtbarem Wachstumspfad!

OR Royalties (WKN: A417BX) liefert eine sehr starke Kombination: Gold, Silber, Rekordumsatz, kräftiger Cashflow, hohe Cash-Marge, Dividendenplus, Aktienrückkäufe und Portfolio-Wachstum. Damit steht das Unternehmen an einer spannenden Schnittstelle aus Edelmetallmarkt und kapitalleichter Beteiligungsstruktur.

Besonders überzeugend ist die Breite der Story. "Namdini' stärkt die unmittelbare Gold-Royalty-Basis. "San Gabriel' bringt einen neuen Produzenten in den Fokus. "Spring Valley' steht für künftiges Entwicklungspotenzial. "Dalgaranga' zeigt erste laufende Royalty-Zahlungen. Und der Verkauf der Osisko Metals-Position unterstreicht die Fokussierung auf das Kerngeschäft.

OR Royalties (WKN: A417BX) ist kein klassischer Minenbetreiber, sondern ein cashflowstarker Edelmetall-Beteiligungsspezialist. Für Anleger, die Gold- und Silberchancen suchen, aber nicht ausschließlich auf einzelne Minenbetreiber setzen wollen, bleibt OR Royalties damit einhochinteressanter Kandidat.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen, Methodik und Annahmen

Verwendete Quellen: OR Royalties Inc., Pressemitteilung zu Q1 2026 vom 06.05.2026; OR Royalties Q1 2026 Results Presentation; OR Royalties Pressemitteilungen zu Namdini, Spring Valley/Terraco, Canadian Copper/Murray Brook/Caribou sowie Portfolio-Update zu Dalgaranga und Osisko Metals; OR Royalties 2026 Asset Handbook; The Silver Institute World Silver Survey 2026; J.P. Morgan Silberpreisprognose; US Gold Coin; Canadian Copper

Intro-Bild: Symbolbild, KI generiert

Methodik/Annahmen: Die Unternehmens- und Projektaussagen beruhen auf öffentlich zugänglichen Unternehmensmeldungen, Präsentationen, MD&A-/Finanzberichten und technischen Angaben der jeweiligen Betreiber. Es wurde kein eigenes Kursmodell erstellt, keine eigene technische Bewertung durchgeführt und keine Anlageberatung erbracht. Update-Policy: Es ist kein regelmäßiges Update dieser Veröffentlichung geplant. Aussagen spiegeln den Informationsstand zum Zeitpunkt der Erstellung wider und können durch neue Nachrichten, Quartalszahlen, Rohstoffpreise, Marktbedingungen oder Unternehmensmeldungen überholt werden.

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Ersteller und Herausgeber ist die JS Research GmbH, Olsberg. Autor ist Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH. JS Research GmbH, der Autor und ihm nahestehende Personen halten zum Zeitpunkt der Erstellung keine Netto-Long- oder Netto-Short-Position an OR Royalties Inc. Eigene Geschäfte in den besprochenen Wertpapieren oder darauf bezogenen Derivaten können zukünftig jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden, soweit dies rechtlich zulässig ist.

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