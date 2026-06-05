Vor allem in den Jahren 2023 und 2024 hat die SAP-Aktie [zuletzt HIER berichtet] eine fulminante Aufwärtsbewegung hingelegt. Ein Konsolidierung wurde immer wahrscheinlicher. 2025 geriet dann die Hausse ins Stottern. Charttechnisch bildete sich mit den Hoch im Februar und Juni (vor ziemlich genau einem Jahr) ein Doppeltop, das damals zur Vorsicht mahnte - mit Kursen unter 215 Euro war dieses schließlich vollendet. Es folgte ein deutliche Korrektur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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